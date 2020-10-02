Google Haritalar'dan yeni artırılmış gerçeklik özelliği: Şehirlerin en popüler noktalarını gösteriyor

02 Ekim 2020 Cuma, 13:19

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google, navigasyon servisi olan Haritalar için geçen yıl yayımladığı bir artırılmış gerçeklik özelliği ile kullanıcıların akıllı telefonlarının kamerasını kullanarak belirledikleri rotayı akıllı telefonlarının ekranında gerçek dünya üzerinde görüntülemesini mümkün kılmıştı.

Haritalar’ın artırılmış gerçeklik desteği için yeni bir özellik daha yayımlayan Google, bugün itibarıyla kullanıcıların Google Haritalar’ın Canlı Görüntüleme özelliğini kullanarak desteklenen şehirlerdeki popüler ya da turistik mekanları görüntülemesini mümkün kılıyor.

Google Haritalar’ın yeni özelliği sayesinde (desteklenen) bir şehrin merkezinde Canlı Görüntüleme özelliği açıldığında Google, şehrin popüler mekanlarını artırılmış gerçeklik desteği ile göstermeye başlıyor.

Google Haritalar’ın yeni özelliği şu an için yalnızca Amsterdam, Bangkok, Barselona, ??Berlin, Budapeşte, Dubai, Floransa, İstanbul, Kuala Lumpur, Kyoto, Londra, Los Angeles, Madrid, Milano, Münih, New York, Osaka, Paris, Prag, Roma, San Francisco, Sidney, Tokyo ve Viyana’da kullanılabiliyor. Ancak Google’ın ilerleyen dönemde daha fazla şehre artırılmış gerçeklik desteği sunması bekleniyor.

Ayrıca Google, daha önce sadece Pixel kullanıcılarının hizmetine sunmuş olduğu konum paylaşımında canlı görünüm özelliğini de tüm dünyadaki iOS ve Android kullanıcılarına yayımlamış durumda. Bu özellik sayesinde konum paylaşımı açık olan bir kullanıcının konumu Canlı Görüntüleme özelliğinde görülebilir.

Kaynak: Webtekno.com