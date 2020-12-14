Google servisleri çöktü

14 Aralık 2020 Pazartesi, 15:09

Google servislerinde yaşanan çökme internet kullanıcılarını etkiledi.

Şu an sebebi bilinmeyen erişim sorunu nedeniyle Google servisleri olan YouTube ve Gmail kullanılamıyor, arama motoru ise çalışmaya devam ediyor.

Google Analitik, Google AdSense gibi Google’a bağlı birçok servise zorlukla erişim sağlanıyor.

Gmail hesabından çıkış yapılarak girildiği takdirde YouTube’a erişim sağlanabiliyor.