Google'dan araştırmacıların tepkisini çekecek istek: 'Hassas konular'

27 Aralık 2020 Pazar, 13:49

Yeni bir rapora göre Google, araştırmacılarından gelişmiş teknolojiler hakkında "olumlu bir üslup oluşturmalarını" ve Yapay Zeka (AI) gibi "hassas konulardaki" araştırmalarını bu yönde tekrar incelemelerini istedi.

Raporlara göre en az üç vakada, üst düzey yöneticilerin, Google araştırmacılarından teknolojiyi olumsuz bir şekilde değerlendirmekten kaçınmalarını ve araştırmalarını sunarken "olumlu bir dil" kullanmalarını istediğini gösteren belgelere ulaşıldı. Bu da, Google araştırmacılarının sansüre maruz kaldığı şeklindeki eleştirileri artırması muhtemel bir durum.

Haberi yayınlayan ancak belgelerin özgünlüğünü doğrulamadığını belirten TechRadar'ın haberine göre, sızdırılmış belgeler, "bazı hassas" konular" başlığında şunlara yer veriyor:

Petrol endüstrisi, Çin, İran, İsrail, Covid-19, ev güvenliği, sigorta, konum verileri, din, sürücüsüz araçlar, Telekom şirketleri ve web içeriğini öneren veya kişiselleştiren sistemler.

Google bu ay başında Google'ın Etik Yapay Zeka ekibinin ortak lideri Dr. Timnit Gebru ile anlaşamadığını ve yollarını ayırdığını açıklayarak tepki çekmişti.

Kaynak: CHIP Online