Google’dan Türkiye ofisi açıklaması

20 Ağustos 2020 Perşembe, 10:41

Arama motoru devinin geçen ayın sonlarında yasalaşan yeni sosyal medya düzenlemelerinin doğrultusunda Türkiye'de ofis açma konusunda karar aldığı belirtiliyordu. Ancak Google, uzun zamandır Türkiye’de bir ticari varlıkla faaliyetlerini sürdürüyor.

Google’dan konuyla ilgili açıklama yaparak, 2006 yılından beri İstanbul’da kurulu bulunan Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. olarak hizmet verilmekte olduğu kaydedilerek, basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Haberlerin Google’ın reklam hizmetlerinin sunumuyla ilgili olarak 2021 yılında yapmayı planladığı bazı değişikliklerin yanlış anlaşılmasına bağlı olarak bu tür haberlerin çıktığı ve atılan adımların sosyal medya düzenlemeleriyle ilgisinin bulunmadığı belirtildi

Teknoblog’a iletilen Google açıklamasının tam metni ise şu şekilde:

“2006 yılından beri İstanbul’da kurulu bulunan Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. (‘Google Reklamcılık’) olarak yurtdışında yerleşik Google şirketleri tarafından sağlanan hizmetlerin Türkiye’de tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik çalışmalar yapmaktayız.

Bugün medyada yer alan ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da yapılan güncel değişiklikler sebebiyle Google’ın Türkiye’deki operasyonlarında değişikliğe gitmeye karar verdiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu haberler, Google’ın reklam hizmetlerinin sunumuyla ilgili olarak 2021 yılında yapmayı planladığı bazı yapısal değişikliklerin yanlış anlaşılarak yayılmasına dayanmaktadır. Konunun 5651 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler ve sosyal medya düzenlemeleriyle bir ilgisi bulunmamaktadır.”