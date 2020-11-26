Göreme Açık Hava Müzesi çevrimiçi ziyarete açıldı
Türkiye'nin geçen yıl en çok ziyaret edilen müzeleri arasında ilk 5 sırada yer alan Göreme Açık Hava Müzesi artık sanal müze olarak da ziyaret edilebilecek.
Göreme Açık Hava Müzesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Sanal müzelerimize 3 tane daha ilave ettik. Toplam sayıyı 20’ye ulaştırdık" denildi.
Üç müze içerisinde Nevşehir'de bulunan Göreme Açık Hava Müzesi, Aksaray'da bulunan Ihlara Vadisi ve Çorum'da bulunan Hattuşa Ören Yeri bulunuyor.
?? Sanal Müzelerimize 3 tane daha ilave ettik ve toplam sayıyı 20'ye ulaştırdık...— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) November 26, 2020
? Göreme Açık Hava Müzesi - Nevşehir
? Ihlara Vadisi - Aksaray
? Hattuşa Ören Yeri - Çorum
?? https://t.co/FhWvBVTSDa pic.twitter.com/oosxhQDPcO
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bugünden itibaren ziyarete açılan Göreme Açık Hava Müzesi'ni sanal ortamdan gezmek isteyenler Göreme Açık Hava Müzesi girişini, Azil Basil Şapeli’nin yanı sıra müze içerisinde bulunan kiliseleri de ziyaret edebiliyor.
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