Görev yeri değiştirilen Karacasu kaymakamından tepki: Birkaç kişinin isteği ile...
Aydın’ın Karacasu ilçesinden Balıkesir’in Gömeç ilçesine atanan Kaymakam Ahmet Soley, kendisi için düzenlenen veda yemeğinde, “Buradan emekli olacağım dedim. Ama sözümü tutamadım. İzin vermediler. Elimde olmadan, beklemediğim bir anda sadece birkaç kişinin isteği ile aranızdan ayrılıyorum” dedi.
Aydın Karacasu ilçe merkezindeki bir restoranda Kaymakam Ahmet Soley için düzenlenen veda yemeğine, vali yardımcıları Hulusi Arat, Mehmet Gödekmerdan ve ilçe protokolü katıldı. Vali Yardımcısı Arat’ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Ahmet Soley’in sözleri dikkat çekti.
"BİRKAÇ KİŞİNİN İSTEĞİ İLE ARANIZDAN AYRILIYORUM"
2018 yılında atandığı ilçeye veda eden Kaymakam Soley, şöyle konuştu:
"Gerçekten yaşantımda unutulmayacak gecelerden biri de bu gece. Bilmem hatırlar mısınız? Karacasu’da göreve başlamadan önce söylediğim bazı şeyler vardı. Bu gece Karacasu’da görevim sona ererken verdiğim tüm bu sözleri tutmanın mutluluğu içindeyim. Hiç kimse bana ‘ilk gün söylediğinden farklı davrandı, farklı oldu’ diyemez. Ben bunun mutluluğunu yaşadım ve bunun için de onur duyuyorum. Tek bir sözümde duramadım. Buradan emekli olacağım dedim. Ama izin vermediler. Elimde olmadan, beklemediğim bir anda sadece birkaç kişinin isteği ile aranızdan ayrılıyorum. Şunu bilin; ben her zaman Karacasuluyum. Her zaman Karacasu’nun yanındayım ve Karacasu’nun bir hemşehrisiyim. Ölene kadar sizlerle olacağım. Söz veriyorum, saygılarımla.”
Yemekte CHP, İYİ Parti, MHP ve BBP ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleri yer alırken AKP İlçe Başkanı Fuat Meriç’in katılmaması dikkat çekti. Buna karşılık AKP İlçe Başkan Yardımcısı Gürkan Gürsoy, yönetim kurulu üyeleri ve AKP'li meclis üyeleri etkinlikte yer aldı. Yemekte, Kaymakam Soley’in uzun yıllara dayanan bir dostluğu bulunan halk müziği sanatçısı Tolga Çandar sahneye çıktı. Sevilen türküleri seslendiren Çandar, bir muhtarın talebini geri çevirmeyerek “Sarı Saçlım Mavi Gözlüm” şarkısını da seslendirdi.
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