Görev yeri değiştirilen Karacasu kaymakamından tepki: Birkaç kişinin isteği ile...

Aydın Karacasu ilçe merkezindeki bir restoranda Kaymakam Ahmet Soley için düzenlenen veda yemeğine, vali yardımcıları Hulusi Arat, Mehmet Gödekmerdan ve ilçe protokolü katıldı. Vali Yardımcısı Arat’ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Ahmet Soley’in sözleri dikkat çekti.

2018 yılında atandığı ilçeye veda eden Kaymakam Soley, şöyle konuştu:

"Gerçekten yaşantımda unutulmayacak gecelerden biri de bu gece. Bilmem hatırlar mısınız? Karacasu’da göreve başlamadan önce söylediğim bazı şeyler vardı. Bu gece Karacasu’da görevim sona ererken verdiğim tüm bu sözleri tutmanın mutluluğu içindeyim. Hiç kimse bana ‘ilk gün söylediğinden farklı davrandı, farklı oldu’ diyemez. Ben bunun mutluluğunu yaşadım ve bunun için de onur duyuyorum. Tek bir sözümde duramadım. Buradan emekli olacağım dedim. Ama izin vermediler. Elimde olmadan, beklemediğim bir anda sadece birkaç kişinin isteği ile aranızdan ayrılıyorum. Şunu bilin; ben her zaman Karacasuluyum. Her zaman Karacasu’nun yanındayım ve Karacasu’nun bir hemşehrisiyim. Ölene kadar sizlerle olacağım. Söz veriyorum, saygılarımla.”