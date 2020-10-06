Görevden alınan Ali Edizer’den ‘Recep Akdağ’ itirafı!

06 Ekim 2020 Salı, 15:02

Türk Medeni Kanunu’nu hedef alarak “İkinci eş alın” önerisinde bulunduktan sonra, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevinden alınan Dr. Ali Edizer’in eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın çok yakınında çalıştığı da ortaya çıktı. Edizer, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili çektiği videoda “Recep Abimle yakın çalıştım” diyor.

GÖREVDEN ALINIP İNCELEME BAŞLATILDI

Dr. Ali Edizer, SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ikenTürk Medeni Kanunu hedef alarak erkeklere “İkinci eş alın” çağrısında bulunmuştu. Bu sözlerine toplumun her kesiminden tepki yağması üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçerek Edizer’i görevden alarak, hakkında inceleme başlattı.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda Menzil tarikatından isimlere ve Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’ye övgüler dizen Edizer’in eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile birlikte bakanlık bürokrasisinde hızla tırmandığı ortaya çıktı.

RECEP ABİMLE YAKIN ÇALIŞTIM’

Önce Bakanlık Müsteşar Danışmanı olan Edizer, Akdağ’ın bakanlığı döneminde Özel Kalem Müdürlüğü de yaptı. Edizer’in, dönemin Bakanı Akdağ ile çok yakın olduğunu sıklıkla ifade ettiği ve sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili çektiği videoda da “Recep Abimle yakın çalıştım. Özellikle kanunda kariyer planlamasının önü kesildiği için bu vebal ona ve bana ait” diyerek bu durumu vurgulaması dikkat çekti.

TEKKE VE ZAVİYELER KANUNU’NU HEDEF ALDI

Edizer başka bir videosunda da ‘tarikatların kapatılması’ yönündeki tartışma üzerinden 677 sayılı Tekke ve Zaviyeler Kanunu hedef alarak, “Türkiye’de tarikat yokmuş gibi yapıyorsunuz, sonra yavşakinin biri çıkıyor, namussuzluk yapıyor diye bütün tarikatları suçluyorsunuz. Gidin recmedin, kafasını kırın” diyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Olmayan tarikatın nesini kapatıyorsun. Tarikat zaten yasak. Bin senelik İslam dünyasının dört bir yanında izini sürmüş Nakşibendi’si Kadiri’si Halveti’si herkesin bildiği bir şey. Şey demek yasak ya” ifadelerini kullandı.