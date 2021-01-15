Görevimiz Tehlike 7 setinde robot önlemi: Sosyal mesafeyi denetleyecek

Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) setinde corona virüs kurallarını ihlal eden çalışanları azarlamasıyla gündemde olan Tom Cruise’dan yeni bir önlem geldi. Güvenli stüdyo yaptıran Cruise, şimdi de sosyal mesafeyi denetleyecek iki robot aldı.

cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2021 Cuma, 14:58
Görevimiz Tehlike 7 setinde robot önlemi: Sosyal mesafeyi denetleyecek
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Tom Cruise ünlü aksiyon serisinin devam filmi Görevimiz Tehlike 7’nin (Mission: Impossible 7) çekimlerinin corona virüs salgınından etkilenmemesi için elinden geleni yapıyor.

NTV'nin aktardığına göre, filmin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmse için milyonlarca dolar harcayarak eski bir askeri üssü güvenli stüdyoya çevirten 58 yaşındaki aktör setteki önlemlere bir yenisini daha ekledi.

Sete virüsün sızmaması için her türlü önlemi alan Cruise, son olarak iki robot tuttu. Robotlar, sette devriye gezerek sosyal mesafeyi denetleyecek.

Kısa süre önce set çalışanlarını corona virüs muymadıkları için aşağılamasıyla gündeme gelen Cruise, salgından dolayı kesinti olmaksızın filmin en kısa sürede tamamlanması konusunda kararlı oldugunu bir kere daha göstermiş oldu.

Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) çekimlerinin İngiltere'de tamamlandıktan sonra Dubai'ye taşınacağı konuşuluyor.


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