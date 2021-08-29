Türk futbolcu Görkem Sağlam attı, Willem kazandı
Hollanda liginde Willem, PEC Zwolle'yi Türk futbolcu Görkem Sağlam'ın 53'üncü dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.
Hollanda Eredivisie'nin 3'üncü haftasında Willem, PEC Zwolle'yi Türk futbolcu Görkem Sağlam'ın 53'üncü dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.
Geçen hafta Willem'in Vitesse'yi 3-0 yendiği maçta Görkem Sağlam, karşılaşmada ilk 2 golün asistini yaparak, genç golcü Ali Akman'la beraber haftanın en iyi 11'ine seçilmişti. Ligin 3'üncü haftasında ise Willem'in kendi evinde PEC Zwolle ile oynadığı maçta mücadeleye ilk 11 başlayan Görkem, attığı golle takımını galibiyete taşıdı. 72 dakika sahada kalan 23 yaşındaki orta saha, ilk 3 haftada göstermiş olduğu 1 gol, 2 asistlik performansıyla takımının en çok gol katkısı veren oyuncusu konumunda bulunuyor. Hollanda basını Türk yıldıza övgüler yağdırdı.
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