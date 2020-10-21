'Görücü usulü' bitince kadın cinayetleri artmış!

21 Ekim 2020 Çarşamba, 11:39

AKP'ye yakınlığıyla bilinen eski Yeni Şafak yazarı Sevda Türküsev katıldığı bir televizyon programında görücü usulü evlilikleri savundu, kadına şiddet ve cinayet olaylarını görücü usülü evliliklerin azalmasına bağladı.

Görücü usulü evliliğin "ülkenin bir değeri olduğunu" öne süren Türküsev, "Görücü usulü evlilik bitti ve serbest yaşama başlandı. Bununla da kadına şiddet ve cinayet arttı. Ten uyumu diye bir saçmalık yok. Deniz hanım siz desteklemiyorsunuz diye bu ülkenin bu değerine laf söyleyemezsiniz. Siz evlilik öncesi ilişkiyi öneren bir insansınız ben de bunu desteklemiyorum" dedi.

Programın bir diğer konuğu Deniz Akkaya ise Türküsev'in sözlerine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar birbirini tanıyacak, flört edecekler. Tabi ki de iki kişi birbirine uyumlu mu diye birbirine bakacak. Benim anam babam benim gideceğim adamın huyuna değil malına bakar. Ben böyle bir şey kabul edemiyorum. Sizin eskiden böyle bir şey yok demeniz çok trajikomik. Görücü usulü evlenmek kadar kötü bir şeyi nasıl desteklersiniz? Görücü usulü gibi bir avamlığı ben destekleyemem. Senin dediğin görücü usulünde kadına fikri sorulmuyor. Bu adamla ben evleneceğim, ben yatağa gireceğim, ben çocuk yapacağım buna niye anam babam karar veriyor? Yazıklar olsun, kız çocuklarını mahveden zihniyetler sizsiniz işte."

İşte programdaki o anlar:



