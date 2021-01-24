Görüntü yönetmeni Ali Utku’nun ölümünde ihmal iddiası

24 Ocak 2021 Pazar, 13:59

Türk sinemasının önemli görüntü yönetmenlerinden Ali Utku, akciğer ameliyatı geçirdiği hastaneden cuma günü taburcu edildikten beş saat sonra hayatını kaybetti.

Ali Utku’nun sağlığını hastanede takip eden yakınları ve arkadaşları görüntü yönetmeninin solunum sıkıntısı çektiğini ve birkaç gün daha hastanede kalmak istediğini, ancak hastanenin hiçbir önlem almadan Utku'yu taburcu ettiklerini iddia etti.

Ali Utku’nun oksijen desteğine muhtaç olduğunu hastanenin de raporladığını, ancak raporu pazartesi günü vereceklerini söyleyen hastane yetkililerinin büyük ihmali olduğunu belirten arkadaşları durumu gereken yerlere şikayet edeceklerini belirtti.

Ali Utku'nun durumunu anlatmak için gittikleri hastane başhekiminin kendileri ile görüşmediğini belirten yakınları, servis doktorlarının Utku'nun yaşamsal riskini dikkate almadığını ve hiçbir önlem almadan Utku'yu hastaneden çıkardıklarını iddia etti.