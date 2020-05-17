Görüntülü muayenelere talep 2 kat arttı
Pandemi sürecinden en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen sağlık sektöründe de dijitalleşme çalışmaları başladı.
Acil değilse hastaneye gidilmemesi önerilen kişiler için hasta ve doktorun sanal ortamlarda bir araya geldiği görüntülü muayene hizmetlerine talep 2 kat arttı.
Romatem Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Holoğlu, “Bu muayene biçimini ilerleyen zamanlarda hayatımıza giren yeni normalimiz olarak kabul edebiliriz” dedi.
Holoğlu, online danışmanlık hizmetini ücretsiz verdiklerini söyleyerek sözlerine devam etti: “Kişilerin yapması gereken sadece sitemizden ilgili formu doldurup uygun oldukları gün ve saati belirtmeleri. Amacımız 7/24, fiziksel tıptan nörolojiye, beslenme uzmanından mide rahatsızlıklarına kadar birçok konuda halkımızın yanında olmak. Bu süreci birlikte atlatacağız.”
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