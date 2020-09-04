Göz tansiyonu nedir, göz tansiyonu olanlar hagi yiyecekleri tüketmeli?

04 Eylül 2020 Cuma, 16:04

Birçok hastalık tedavisinde geç kalınması durumunda hayatımızı etkileyecek sonuçlara yol açıyor. Bunlardan biri de göz tansiyonu.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kemal Yıldırım göz tansiyonunu anlattı.

KÖRLÜĞE YOL AÇABİLİR

Göz tansiyonunun göz içi basıncın yükselip görme sinirini tahrip etmesi olduğunu ifade eden Op. Dr. Yıldırım "Normal bir gözde göz sıvısı sürekli üretilir ve sonrasında dengeli bir şekilde boşaltılır. Bu sayede göz içi basıncı olması gereken seviyede kalır. Göz içi basıncı artarsa göz sinirleri ve damarları üzerinde baskı da artar. Göz siniri zamanla zayıflar ve körlüğe yol açar." dedi.

BELİRTİLERİ NELER?

"Göz tansiyonu her yaşta görülebilmekle beraber genellikle 40 yaş üzerinde sıkça görülmektedir. Yaş ilerledikçe göz tansiyonu riski de artmaktadır" diyen Op. Dr. Yıldırım hastalığın belirtilerini şöyle sıraladı:

* Görme duyusunun azalması,

* Gözde kızarıklık,

* Şiddetli göz ağrısı,

* Bulanık görme,

* Mide bulantısı,

* Kusma göz tansiyonunun belirtilerindendir.

GÖZ TANSİYONU NEDEN OLUR?

Özellikle ileri yaşa bağlı olarak ortaya çıkan göz tansiyonunun erken yaşlarda da ortaya çıkabileceğini belirten Op. Dr. Yıldırım göz tansiyonuna neden olan faktörleri şu ifadelerle anlattı:

* Genetik faktörler,

* İnce kornea,

* Şeker hastalığı,

* Yaşlılık,

* Kansızlık,

* Miyop veya hipermetrop.

GÖZ TANSİYONUNDA NORMAL DEĞERLER NEDİR?

Op. Dr. Yıldırım'ın aktardığına göre; göz tansiyonunun normal seviyesi 10-20 mmHg arasında. Göz tansiyonu sınırı 20'yi geçerse hastalığa dair belirtiler ortaya çıkmaya başlayabilir. En ideal göz tansiyonu değeri ise 17 mHGg olmalıdır.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Göz tansiyonuna erken tanı koyulduğunda ilaçla tedavisinin mümkün olduğunu vurgulayan Op. Dr. Yıldırım şunları söyledi:

"Göz içi sinirlerinin fazla zarar görmediği durumlarda sinirleri korumak için damla tedavisi uygulanmaktadır. Damlalar hem göz tansiyonunu düşürür hem de göz içinde üretilen sıvının dengelenmesini sağlar. Damla tedavisinin yetmediği durumlarda lazer tedavisine başvurulmaktadır. Lazer tedavisi ile göz tansiyonu dengelenir ve göz içindeki fazla sıvı boşaltılır. Her iki tedavinin de çözüm olamadığı durumlar da ise cerrahi yöntemlere başvurulmaktadır. Gözde biriken sıvının gözden çıkması için yeni bir kanal açılmaktadır. Göz sinirleri fazlaca tahrip olmuş kişilerde bu yöntem uygulanmaktadır."

BU YİYECEKLER TÜKETİLMELİ

Göz tansiyonu olan kişilerin hangi besinleri tüketmesi gerektiğinden de bahseden Op. Dr. Yıldırım "Göz tansiyonu olan kişiler aşırı miktarda olmamak şartıyla düzenli olarak karabaş otu, bakla, domates, havuç, çörekotu tüketerek göz tansiyonlarının dengelenmesini ve göz sağlıklarını korumayı sağlayabilirler" dedi.