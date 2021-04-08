Gözaltı süresi bugün dolacak olan amirallerin avukatı Şule Nazlıoğlu Erol: Savcı bizimle konuşmadı bile

08 Nisan 2021 Perşembe, 04:00

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde (TEM) bulunan emekli amiraller için belirlenen 4 günlük gözaltı süresi bugün tamamlanıyor. İfadeleri henüz alınmayan emekli amirallerin gözaltı süresinin uzatılması ihtimaller arasında bulunuyor. Cumhuriyet’e konuşan emekli amirallerin avukatı Şule Nazlıoğlu Erol, soruşturmayı yürüten savcıyla görüşemediklerini söyledi. Erol, “Savcı bizi adam yerine koyup konuşmadı. Bulunduğu kata bile gidemedik. Ankara Baro Başkanı randevu istedi, onu bile vermedi” dedi. Nezarethane koşullarına dikkat çeken Erol, “Nezarthane koşulları nedeniyle canları sıkkın. Bu olay nedeniyle canları sıkkın değil. Yanlış bir şey yapmadıklarını, boşu boşuna tutulduklarını düşünüyorlar” dedi. Erol, nezarethane koşullarında kalan amirallerin yaşlarına ve Covid-19 salgınına dikkat çekerek “Müvekkiller hasta olup hayatlarını kaybederse sorumlusu kimdir” diye sordu.

Gözaltındaki emekli amirallerden Gürdeniz’in eşi Rengin Gürdeniz, 2019’da yaşamını yitiren emekli amiral Soner Polat’ın eşi Sevgi Polat’ın kendisine gönderdiği mesajı sosyal medyada paylaştı. Gürdeniz ile Polat’ın yan yana fotoğrafının da yer aldığı paylaşımda, Polat şunları kaydetti:

‘BU DA GEÇER’

“Renginciğim, odamda her zaman karşımda olan resme yine bakıyorum. Düşünüyorum da ne çok şey paylaştık biz. Biz diyorum, eşler olarak bile neler yaşamadık. Soner Amiral ile kardeşi Cem Amiral’in yaşadıkları inanılmaz. Kardeş diyorum, onlar birbirlerine böyle hitap ederlerdi. Ülkesine bu kadar bağlı, bu kadar çok seven insanların değeri milletimiz tarafından bilinmektedir. Benim düşünceme gelince, uzun yıllar önce kurulmuş bu güzel dostluk, kader birliği her zaman sürecektir. Soner Amiral şu an aramızda olmasa bile Cem Amiral her zaman kardeşidir. Canım arkadaşım, seni sevgi ile kucaklıyorum. Bu da geçer. Allah her zaman doğrunun ve dürüstün yanındadır.”

Öte yandan Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Gözaltına alınan 10 emekli amiralle görüşmek isteyen Halkçı Hukukçular ve Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü önünde yaklaşık 2 saattir keyfi olarak bekletiliyorlar. Emekli amirallerle görüştürülmüyorlar” denildi.