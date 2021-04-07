Erdoğan’ın sözleri üzerine yandaş medya amirallerin yakınlarının adlarını yayımladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emekli amiraller bildirisi ile ilgili CHP’yi hedef gösteren açıklamalarının ardından Hürriyet gazetesi bildiriye imza atan amirallerin yakınlarını hedef gösterdi. İsimlerinin haber yapılmasına tepki gösteren amiral yakınları “Yapılan, kişilik haklarımıza saldırı” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün partisinin MYK toplantısının ardından Montrö ile ilgili bildiri yayımlayan 104 amiral hakkında “Şu an da bu 104 kişi içerisinde bizzat CHP üyesi olan kendisi, karısı, oğlu, şusu busu olanlar var. Bunları da yakın zamanda yazılı ve görsel medyada göreceksiniz ve bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var” dedi. Erdoğan’ın sözleri üzerine başta Hürriyet gazetesi olmak üzere iktidara yakın birçok gazetenin internet sitesinde CHP’ye üye olan amiral yakınlarının isimleri yayımlandı. Kamuoyu ve sosyal medya da tepki oluşması üzerine internet siteleri sadece amirallerin ismini yayımlayarak diğer isimleri kaldırdı.
‘ORTADA SUÇ MU VAR?’
Cumhuriyet’in ulaştığı isimlerden Abdullah Can Erenoğlu’nun kız kardeşi Nesrin Erenoğlu, “Hedef gösterilecek neyimiz var? Ortada yasal olmayan bir durum mu var? Ben bir parti üyesiyim. Bu kötü bir şey mi? Suç unsuru olmayan bir durum ve haber değeri bile yok. Bu bir suçsa o zaman CHP’lilerin tamamı suç işliyor. Ülkeyi bu kadar bölmesinler” dedi. Soylu’nun “O gece sabaha kadar uyumadık” sözlerine de yanıt veren Erenoğlu,“Bunun için uykusuz kalıyorlarsa uyumasınlar. Bizim ülkeyi karıştırmak gibi bir amacımız yok” diye konuştu. Emekli Amiral Mustafa Baha Eren’in oğlu Celal Emre Eren de yapılan haberin kişilik haklarına saldırı olduğunu belirterek, “Bu kişilik haklarımıza saldırı. Benim iznim ve müsaadem olmadan hangi partiye üye olduğum nasıl afişe edilir” diye konuştu.
104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili yayımladığı bildiride imzası bulunan, “Mavi Vatan” kavramının isim babası olarak bilinen Cem Gürdeniz’in eşi Rengin Gürdeniz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Mavi vatanımızı bu çürüklerle nasıl savunmuşuz” sözlerine tepki gösterdi. Gürdeniz sosyal medya hesabından, eşinin “Mavi Vatan” kavramının isim babası olduğunu hatırlatarak “Kullandığınız terimi bile o çürük dediğiniz insanlardan biri yarattı” dedi.
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