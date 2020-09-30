Gözaltına alınan Ayhan Bilgen'in hesabından dikkat çeken mesaj: "İstifa edeceğim"

30 Eylül 2020 Çarşamba, 12:53

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014 yılında düzenlenen "Kobani eylemleri"ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan HDP'li Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Ayhan Bilgen, kişisel Twitter hesabından, "Herkese selamlar, birazdan emniyet ifadesine gireceğim. İfade öncesi kamuoyuna iletmek istediğim mesajı paylaşıyorum" diyerek, istifa edeceğini duyurdu.

Bilgen, "İster tutuklayın ister serbest bırakın, gözaltı sürem bitene kadar kayyım atanmamış olursa Belediye Başkanlığı görevimden istifa edeceğim" dedi.

SORUŞTURMA DETAYI

Soruşturma kapsamında aralarında HDP'li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyelerinin de olduğu 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder, Emine Ayna, Nazmi Gör, Beyza Üstün, HDP'li Can Memiş, Gülfer Akkaya, HDP MYK üyesi Alp Altınörs, eski HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Ayla Akat Aka, Toplumsal Özgürlük Partisi Sözcüler Kurulu üyesi ve Dönem Sözcüsü Perihan Koca, HDK-HDP Kadın Meclisi üyesi Dilek Yağlı, HDP'li Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi (RTÜK) Ali Ürküt gözaltına alınmıştı.