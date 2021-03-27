Gözaltına alınan Boğaziçilinin testi pozitif çıktı

27 Mart 2021 Cumartesi, 21:32

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin, Melih Bulu'nun Rektör olarak atanması nedeniyle yaptıkları protestolar sürüyor. Bu kapsamda üniversite kampüsünde LGBTİ bayrağı açan, Bebek sahilinden kampüse yürümek isteyen toplam 124 öğrenci gözaltına alınmıştı. Bu öğrencilerin mahkemeye sevk edilmeleri üzerine Çağlayan Adliyesi önünde toplanarak gözaltıları protesto eden öğrencilerden 52 kişi daha gözaltına alınmıştı. Bunlardan 46’sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6 öğrencinin gözaltı süresi bir gün daha uzatılmıştı.

Gözaltıları uzatılmış olan grup da bugün adliye sevk edildi. Ancak, sağlık kontrolleri sırasında bu öğrencilerden birisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Savcılık, 6 öğrenciden 4’ünün “görevli memura mukavemet” ve “kamu malına zarar verme” suçlarından tutukluluğunu isterken, 2'sinin ise aynı suçlardan adli kontrolle serbest bırakılmasını talep etti.