"Gözaltına alınan öğrenciler saatlerce ters kelepçeyle bekletildi, 'ambulans' isteği görmezden gelindi"
CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi avukat Tuba Torun'un duyurduğuna göre, 1,5 saat ters kelepçe ile bekletilen öğrencilere su verilmedi. Camı buğulandırarak 'ambulans' yazan bir öğrenci ise dikkate alınmadı.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Kadıköy'de eylemlerini devam ettirmek istedi. Polis, eylemin Kadıköy Kaymakamlığı’nca yasaklandığı belirtirek “Toplum sağlığını korumak açısından sosyal mesafe ve maske kuralına uyalım. Kadıköy Kaymakamlığı’nca yapılacak olan gösteri ve yürüyüşler için yasaklama kararı alınmıştır, lütfen dağılın. Dağılmadığınız takdirde müdahale edilecektir” anonsu geçti.
"BU İNSANLI DIŞI MÜDAHALEDİR"
Polis, anonslar ardından biber gazlı ve plastik mermili müdahalede bulundu. Polis, eylemdeki öğrencileri ve yurttaşları gözaltına almaya başladı. Gözaltına alınan eylemciler polis otobüslerinde bekletilmeye devam ediyor.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi avukat Tuba Torun'un sosyal medya hesabından,"Arkadaşlarımızı 1,5 saattir ters kelepçeyle bekletiyorlar. Su istiyorlar verilmiyor. Biri camı buğulandırıp ambulans yazdı, dikkate alınmadı. Sonra perdeleri çektiler. Bu insanlık dışı muameledir. #AşağıBakmayacağız" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Danışmanlığı kabul etmediğini açıkladı
- Cumhurbaşkanlığı için kim önde?
- Başkanlık iflas etti
- İYİ Partili isimden kızlarını hedef alan paylaşıma yanıt
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek
- Melih Bulu'ya DEVA'lı isimden yardım
- Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
- Partiden ayrılan artık zor döner
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi
Video Haberler
- Küçükçekmece Gölü'nde vahşet!
- Avcılar'da dehşet! Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı
- İzmir'deki selde damat öldü, kayınpeder kayıp
- Mahalle mahalle gezerek otomobilleri böyle parçaladılar
- Polise direnen kurye hakkında zorla getirme kararı
- Dev kayanın düştüğü karayolunda çalışmalar sürüyor
- İran’dan uydu taşıyıcı roket denemesi
- 4 paket çay aldı, açtığında hayatının şokunu yaşadı!
- Bebek ziyaretine geldi, 37 kişiye koronavirüs bulaştırdı
- İstanbul'da trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Danışmanlığı kabul etmediğini açıkladı
- Cumhurbaşkanlığı için kim önde?
- Başkanlık iflas etti
- İYİ Partili isimden kızlarını hedef alan paylaşıma yanıt
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek
- Melih Bulu'ya DEVA'lı isimden yardım
- Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
- Partiden ayrılan artık zor döner
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi