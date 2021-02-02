"Gözaltına alınan öğrenciler saatlerce ters kelepçeyle bekletildi, 'ambulans' isteği görmezden gelindi"

02 Şubat 2021 Salı, 20:13

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Kadıköy'de eylemlerini devam ettirmek istedi. Polis, eylemin Kadıköy Kaymakamlığı’nca yasaklandığı belirtirek “Toplum sağlığını korumak açısından sosyal mesafe ve maske kuralına uyalım. Kadıköy Kaymakamlığı’nca yapılacak olan gösteri ve yürüyüşler için yasaklama kararı alınmıştır, lütfen dağılın. Dağılmadığınız takdirde müdahale edilecektir” anonsu geçti.

"BU İNSANLI DIŞI MÜDAHALEDİR"

Polis, anonslar ardından biber gazlı ve plastik mermili müdahalede bulundu. Polis, eylemdeki öğrencileri ve yurttaşları gözaltına almaya başladı. Gözaltına alınan eylemciler polis otobüslerinde bekletilmeye devam ediyor.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi avukat Tuba Torun'un sosyal medya hesabından,"Arkadaşlarımızı 1,5 saattir ters kelepçeyle bekletiyorlar. Su istiyorlar verilmiyor. Biri camı buğulandırıp ambulans yazdı, dikkate alınmadı. Sonra perdeleri çektiler. Bu insanlık dışı muameledir. #AşağıBakmayacağız" ifadelerini kullandı.