Gözaltına alındı
Tunceli’de üniversite öğrencisi Hatun K’yi (20) taciz ettiği iddia edilen Hüseyin P. gözaltına alındı. Hatun K., bir restoranda bulaşıkçı olarak çalışırken Hüseyin P’nin istismarına maruz kaldığını iddia etti.
Olayın ardından işi bırakan Hatun K., “Benden önce burada çalışan kadınları da taciz ettiğini öğrendim. Bu adam işine devam ettikçe başka kadınları da taciz edecek” demişti.
Tacize uğradığını iddia eden bir kadın ise cesaret edemediği için bugüne dek kimseye söyleyemediğini dile getirmişti. Hatun K.’nin şikayette bulunması ve gelen tepkiler üzerine Hüseyin P. gözaltına alındı. Hüseyin P., Emniyet’teki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek.
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