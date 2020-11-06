06 Kasım 2020 Cuma, 06:00

Olayın ardından işi bırakan Hatun K., “Benden önce burada çalışan kadınları da taciz ettiğini öğrendim. Bu adam işine devam ettikçe başka kadınları da taciz edecek” demişti.

Tacize uğradığını iddia eden bir kadın ise cesaret edemediği için bugüne dek kimseye söyleyemediğini dile getirmişti. Hatun K.’nin şikayette bulunması ve gelen tepkiler üzerine Hüseyin P. gözaltına alındı. Hüseyin P., Emniyet’teki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek.