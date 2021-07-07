Gözaltındaki Mehmet Aydın'ın cebindeki ne?
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın sağlık kontrolü için getirildiği Bayrampaşa Devlet Hastanesi girişinde pantolonunun arka cebinden sarkan siyah nesne tartışma konusu oldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Aydın, sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Aydın'ın Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirilirken pantolonunun arka cebinden sarkan siyah malzeme ise dikkat çekti.
İşte sosyal medyadaki yorumlardan bazıları;
Fotoğraf: İHA
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