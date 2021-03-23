Gözler adaylık için G.Saray Başkanı’na çevrildi: Sıra Mustafa Cengiz’de

23 Mart 2021 Salı, 02:00

2020’de önemli ameliyatlar geçiren ve sağlığına kavuşup görevine devam eden Cengiz’in önce doktorlarıyla ardından da ailesiyle yapacağı değerlendirmenin ardından son kararını vereceği öğrenildi. Tedavisi süren ve kendini iyi hisseden Mustafa Cengiz’in, nisan ayında yeniden başkanlığa aday olacağını duyurmayı planladığı bildirildi. Cengiz, 14 Ocak’ta “Ben işi yürütebilecek iyi bir aday görürsem çekilirim. Kendimce yeterli görmezsem aday olabilirim” demişti. Bu sözlerinin hatırlatılması üzerine 9 Mart’ta “Adam gelmiş, 500 milyon para koyuyor, ben niye çekilmeyeyim. Bunu görmeliyim” ifadesini kullanmıştı.

EKİBİNİ YENİLEYECEK

Yönetimine yönelik eleştirilerden çokça nasibini alan ve 3 yılda ekibindeki önemli isimlerin ayrılığına şahit olan Mustafa Cengiz, kadrosunda değişime gidecek. Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’ı listesinde tutacak Cengiz; Kaan Kançal, Oytun Özer ile Dorukhan Acar’la da yola devam etmek istiyor. Cengiz’in, camianın saygı duyduğu birkaç ismi yönetimine almak adına ikna çalışmaları devam ediyor.

‘MÜCADELEYE DEVAM’

Cumhuriyet, geçen hafta, Mustafa Cengiz’in, genel kurul üyeleriyle görüşüp seçime gelmelerini ve mutlaka oy vermelerini isteyerek adaylık çalışmalarına başladığını ilk kez duyurmuştu. Başkan Cengiz; üyelerle yaptığı sohbette; Galatasaray Adası, Riva, Florya, Kemerburgaz arazileri ve sponsorluk anlaşmaları konusunda attıkları adımların, camianın bir kesimi tarafından hiç takdir görmediğinden yakındığı; “Biz Galatasaray için mücadeleye devam edeceğiz, sizler de Galatasaray’a sahip çıkın” mesajını paylaştığı öğrenildi.

ÖZHAN CANAYDIN ANILDI

Galatasaray Kulübü’nün, eski başkanlarından Özhan Canaydın, aramızdan ayrılışının 11. yıl dönümünde dün anıldı. Sarı-Kırmızılı kulübün yayınladığı mesajda, “Kulübümüze sporcu, yönetici ve başkan olarak hizmet ederek ömrünü Galatasaray’a adayan, Türk sporunun unutulmaz isimlerinden Özhan Canaydın’ı aramızdan ayrılışının 11. yılında saygı, sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz” denildi.

AMBLEM YANLIŞ BASILDI!

Galatasaray Kulübü’ne yeni üye olan isimler için yapılan berat töreninde ‘amblem’ krizi yaşandı. Üyelik kartlarına yanlış Galatasaray amblemi basıldı! Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş imzalı kartlarda, kırmızı G harfinin içe dönen kısmının, sarı S harfinin üstünde olmadığı görüldü. Bu hatanın neden kaynaklandığı konusunda açıklama yapılmadı.