Tüm gözlerin çevrildiği kabine toplantısı başladı... Yeni koronavirüs risk haritası açıklanacak
Tüm gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saray'da gerçekleşen toplantı, saat 16.25'te başladı.
KISITLAMALAR HAKKINDA KARAR ALINACAK
Kontrollü normalleşme sürecine geçilmesinin ardından artan vaka sayılarıyla birlikte kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde masaya yatıralacak.
RİSK HARİTASI GÜNCELLENECEK
Düzenlenecek kabine toplantısında risk haritası da güncellenecek. İllerdeki vaka artışı nedeniyle olası tedbirlerin yeniden gözden geçirilmesi bekleniyor.
VAKA SAYISI 15 BİN SINIRINI AŞMIŞTI
Açıklanan ilk haritayla 81 il düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 renk grubuna ayrılmıştı.
14 il düşük, 28 il orta, 22 il yüksek,17 il de çok yüksek risk grubundaydı. Ama aradan geçen sürede vaka sayıları arttı.
Haritanın açıklandığı 1 Mart'ta 9 bin 891 olan günlük vaka sayısı, 15 bin sınırını da aştı.
Vaka sayısının 15 bini geçmesiyle risk durumu gözden geçirilecek. Risk haritası güncellenecek. Vaka sayısı ve riski artan illerde yeni kısıtlamalar gündeme gelecek.
RENKLER NEYE GÖRE BELİRLENİYOR
Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki illerin "düşük", 11-35 arasının "orta", 36-100 arasının "yüksek", 100'ün üstündeki illerin ise "çok yüksek" riskli' sayılacağını açıklamıştı.
Buna göre; mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor. Renk kodlarının belirlenmesinde tek kriter vaka sayısı değil.
Haritada vaka sayısı, nüfusa oranı, artış/düşüş oranı, aşılama oranı, yoğun bakım ve servis kapasiteleri gibi kriterler birlikte hesaplanarak açıklanacak.
Video Haberler
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
En Çok Okunan Haberler
- TRT canlı yayınında 'yasak ürün' reklamı
- Hedefteki ilahiyatçı profesör ülkeyi terk etti
- Muharrem İnce detayı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı
- İstanbul'da patlama: Yaralılar var
- Andımızı kaldıranların ‘Türklük hastalığı’
- İstanbul'da yeni tedbir bu sabah devreye girdi
- Türkeş'in oğlundan Bahçeli'ye 'Andımız' çağrısı
- 'Bu karar pimi çekilmiş bir bombadır'
- İYİ Partili Dervişoğlu'na kahkaha attıran söz
- Bakan Koca, katıldığı cenazede böyle gizlenmiş!