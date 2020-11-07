Gözler OHAL Komisyonu’nda
Darbe girişiminin ardından kanun hükmünde kararname ile ihraç edilenler için adaletsizliği gidermek amacıyla 2017 yılında kurulan Olağanüstü Hal (OHAL) Komisyonu’nda sonuçlanmayı bekleyen 16 bini aşkın dosya var.
Mağduriyetlerinin giderilmesi için komisyon kararını bekleyenlerden Hakan Adlı, Şırnak’ta kâtipken ihraç edildi. Hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı verilen Adlı, görevine iade edilmediğini, komisyon kararını beklediğini belirterek “İnceleme yaklaşık 4 yıldır sürüyor. Dosyalar bir an önce neticelenmeli” dedi.
Selçuk Üniversitesi Araştırma Görevlisi Mustafa Aksoy ise başta Süleyman Soylu olmak üzere birçok bakanın beraat veya takipsizlik almış olanların işlemlerini öne aldıklarını ve onları iade edeceklerini söylediklerini belirterek “Takipsizlik kararını OHAL Komisyonu’na sundum. Hâlâ beklemedeyim. İşin tuhaf tarafı, komisyondan bilgi almak da mümkün değil. Adeta sonsuz, kudretli, gizemli bir yapı var orada. Dipsiz kuyuya attığımız taş var, ses de yok” dedi.
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