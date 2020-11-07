Gözler OHAL Komisyonu’nda

07 Kasım 2020 Cumartesi, 02:00

Mağduriyetlerinin giderilmesi için komisyon kararını bekleyenlerden Hakan Adlı, Şırnak’ta kâtipken ihraç edildi. Hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı verilen Adlı, görevine iade edilmediğini, komisyon kararını beklediğini belirterek “İnceleme yaklaşık 4 yıldır sürüyor. Dosyalar bir an önce neticelenmeli” dedi.

Selçuk Üniversitesi Araştırma Görevlisi Mustafa Aksoy ise başta Süleyman Soylu olmak üzere birçok bakanın beraat veya takipsizlik almış olanların işlemlerini öne aldıklarını ve onları iade edeceklerini söylediklerini belirterek “Takipsizlik kararını OHAL Komisyonu’na sundum. Hâlâ beklemedeyim. İşin tuhaf tarafı, komisyondan bilgi almak da mümkün değil. Adeta sonsuz, kudretli, gizemli bir yapı var orada. Dipsiz kuyuya attığımız taş var, ses de yok” dedi.