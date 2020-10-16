Gözleri Kültürpark'ta

16 Ekim 2020 Cuma, 09:20

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın, İzmir'in kent merkezindeki en büyük yeşil alanlardan olan Kültürpark’ı ‘millet bahçesi’ne dönüştürme teklifi tepki çekti. Türkiye’nin ekonomi ve turizm tarihinde önemli bir yeri olan Kültürpark alına ilişkin öneriye çevre aktivistleri ve CHP’li vekiller karşı çıktı. Dağ’ın, “İzmir’in göbeğine çok güzel bir millet bahçesini yakışır” sözlerine yanıt veren CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, “AKP’nin ‘millet bahçesi olsun’ önerisi herkesin aklına rantı ve talanı getirir. Bunun çok fazla örneğini gördük. İktidar doğayı, çevreyi değil rantı ve talanı seçer. Bir şeyler yapmak istiyorlarsa Türkiye’nin gerçek gündemine yoğunlaşsınlar. İşsizliğe, adaletsizliğe, yoksulluğa çözüm bulsunlar” diye konuştu.

'İZMİR HALKININ'

Büyükşehir Belediyesi’nin çalışma yaptığını hatırlatan Polat, “Kültürpark zaten İzmir halkının. Kültürpark ile ilgili başkanımız Tunç Soyer, sürecin en başında katılımcı demokrasi modeli göstererek yurttaşlarımızın da içinde bulunduğu çok önemli bir görüşme yaptı. Tek tek herkesi dinledi. Ve ortak akılla Kültürpark’ın kültürünü ve ruhunu yansıtacak bir karar alınacak. İzmirliler Tunç Soyer önderliğinde zaten Kültürpark için en doğru kararı verecektir. Kentimiz ile ilgili alınacak her kararın içerisinde liyakat ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışı olacak” ifadelerini kullandı.

'SIRADAN BİR ALAN DEĞİL'

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da ‘millet bahçesi’ fikrine karşı çıktı. Kültürpark’ın tarihi önemine vurgu yapan Bakan, “İşgal güçlerince yakılıp yıkılan Anadolu’nun bağrına son hançer, 13 Eylül 1922’de başlatılan ve dört gün süren büyük İzmir yangınıyla saplanmıştı. Harabeye dönen o devasa bölgenin, birbirinden nadide bitkilerle adeta cennetten bir köşeye dönüştürülmesi, Anadolu coğrafyasının dönüşümünün ve modern Türkiye Cumhuriyeti’nin imarının en somut göstergelerinden biridir. Tam da bu bilinçle, bu nadide alan, geçen yıllar boyunca korunmuş ve geliştirilmiştir” diye konuştu. Murat Bakan, “İletişim teknolojilerinin bu kadar ileri olmadığı zamanlarda, milletimizin ve dünya ülkelerinin iple çektiği enternasyonal fuar organizasyonları, yıllarca dünyanın dört bir yanından her türlü yeniliği ve gelişmeyi insanımızın ayağına getirme misyonunu üstlenmiş, her zaman yüz binlerin buluşma noktası olmuştur. Sözün özü, Kültürpark, Dağ’ın zihninde yer ettiği gibi sıradan bir yeşil alan değildir. Kurulduğu 1936’dan günümüze, İzmir’in değil, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin bir sembolüdür, simgesidir. AKP’li Dağ’ın, vekilliğini yaptığı kent için böylesine önemli bir alanın, ismiyle maruf Kültürpark’ın, sıradan bir isimle anılamayacağını bilmesi gerekir. Millet bahçesi yapacak yer mi kalmadı? Kültürpark zaten milletimizin, bahçesidir ama aynı zamanda İzmir’in Fuarı’dır. Büyükşehir belediyemiz, koruma imar planlarını da hazırlayıp onayladıktan sonra burasını İzmir'e Türkiye’ye yeniden kazandıracaktır” diye konuştu.

'HALKIN ORTAK DEĞERİ'

Çevreci avukat Arif Ali Cangı ise Kültürpark’ın işlevselleştirilecek boş bir alan olmadığının altını çizerek, alanın korunması gerektiğini söyledi. Kentin sembol noktası olan Kültürpark’ın yurttaşların doğal yaşam alanı olduğunu ifade eden Cangı, “Kültürpark İzmir halkının ortak değeridir. Burası ortak yaşam alanı olarak korunmalıdır. AKP temsilcisi, buraya kendi siyasal jargonuyla yaklaşmış ancak başka yerlerde bazı ‘millet bahçesi’ projelerinin arkasında başka işler döndüğünü, doğal yaşam alanlarının yapılaşmaya açıldığını görüyoruz. Kültürpark’ın yapısı bozulursa İzmirli’nin sağlıklı yaşam alanı bozulur” ifadesini kullandı.