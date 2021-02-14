Göztepe Başakşehir'e acımadı!
Göztepe: 2 - Medipol Başakşehir:1
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Bilal Gölen
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Nwobodo, Soner Aydoğdu, Cherif Ndiaye, Zulj, Jahovic
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Muhammed Emin Sarıkaya, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Ndayishimiye, Azubuike, Fernandes, Berkay Özcan, Crivelli
Gol: Dk. 24 Soner Aydoğdu, 53 Zulj (Göztepe), 59 Deniz
Süper Lig'in 25. haftasındaki Göztepe-Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Maçı İzmir ekibi kazandı.
22. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Jahovic'in bekletmeden kaleye göndermek isteği topu kaleci Mert, güzel bir kurtarışla uzaklaştırdı.
24. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Gassama'nın yaptığı ortada penaltı noktasından topa hareketlenen Soner Aydoğdu, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
33. dakikada Halil'in sol kanattan yaptığı ortada Alpaslan'ın kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 önde bitirdi.
53. dakikada Zujl skoru 2-0 yaptı. 59. dakikada Deniz Türüc skoru 2-1'e getirdi. Maç da bu sonuçla bitti.
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