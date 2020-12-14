Göztepe Başkanı'ndan hakem Yankaya'ya salvo atış!
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Özgür Yankaya, Süper Lig hakemi değildir"
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Çaykur Rizespor maçını yöneten Özgür Yankaya'yı eleştirerek, Yankaya'nın Süper Lig hakemi olmadığını savundu.
Sepil, yaptığı açıklamada, 3-2 kaybettikleri Çaykur Rizespor maçının hakemi Özgür Yankaya'nın 6-7 yıl içinde kendi maçlarında yaptıkları hatalardan oluşan bir dosyayı tamamlayıp Türkiye Futbol Federasyonuna ileteceklerini söyledi.
Yankaya'nın bu sezon yönettiği 5 maçtan 2'sinin Göztepe karşılaşması olduğunu hatırlatan Sepil, şöyle konuştu:
"Özgür Yankaya, Süper Lig hakemi değildir. Bunu sadece biz değil, birçok kişi söylüyor. Bu arkadaşımız bol miktarda Göztepe maçına görevlendiriliyor. Süper Lig yeterliliği olmayan hakemlerin ligde maç yönetmesiyle biz bazı hakemlerin önünü kapatıyoruz. Maçın sonucuyla ilgili herhangi bir talebimiz yok. Daha önce de söylediğimiz gibi maçlar sahada bitmeli."
Mehmet Sepil, yeni bir Merkez Hakem Kurulunun olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:
"Merkez Hakem Kurulunun VAR konusundaki, hakemler konusundaki şikayetleri dikkatlice dinleyip, bunlar hakkında önlem alması gerekiyor. Herkes sesini duyurmak için, lobi için şikayette bulunuyor ama biz Göztepe olarak bunlardan biri değiliz. Bizim prensibimiz mümkün olduğu kadar hakemler hakkında konuşmamak."
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek yargı önüne çıkıyor
- İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile yeni genelge
- Uşak'ta patlamalar: Çok sayıda yaralı
- MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
- Ekrem İmamoğlu, meclisin çatı kararını veto etti
- Oyuncu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti
- Covid-19 aşısından sonra ilacı da bulundu
- Dedikoduyu bırakalım bunları konuşalım
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı
- Martın sonu kışa dönebilir
Video Haberler
- Soylu konuştu, AKP'liler ve HDP'liler birbirine girdi
- Sağlık Bakanlığı personeline kötü haber
- Çin aşısı yaptıran profesörlerden 'yan etki' açıklaması!
- Safaride korku dolu anlar! Zürafa peşlerini bırakmadı
- Törende dikkat çeken diyalog
- 'Çalma' diyaloğu kahkaha dolu anlar yaşattı
- Maskesiz gezen kadından polise: Artistliğiniz kime?
- AKP'li üye ile CHP'li üye arasından ilginç tartışma
- İnsanlar aç tepkisine AKP'li Çelik'ten Lan'lı yanıt
- Yiyeceklerini evine ulaştıramadan yaşamını yitirdi
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek yargı önüne çıkıyor
- İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile yeni genelge
- Uşak'ta patlamalar: Çok sayıda yaralı
- MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
- Ekrem İmamoğlu, meclisin çatı kararını veto etti
- Oyuncu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti
- Covid-19 aşısından sonra ilacı da bulundu
- Dedikoduyu bırakalım bunları konuşalım
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı
- Martın sonu kışa dönebilir