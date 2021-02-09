Göztepe dibe yaklaştı
Süper Lig'de deplasmanda Gaziantep'e 2-0 yenilen Göztepe, 24. haftayı 26 puanla tamamladı.
Teknik direktör İlhan Palut'la yollarını ayırdıktan sonra altyapı antrenörleriyle çıktığı 2 maçta İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği'ni mağlup eden Göztepe, 20. haftayı 25 puanla düşme hattının 6 puan üzerinde geçti.
Teknik direktörlük görevine getirdiği Ünal Karaman'la 4 maça çıkan sarı-kırmızılılar galip gelemediği bu karşılaşmalarda Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor'a 2-1, dün de Gaziantep'e 2-0 mağlup olurken, tek puanını Yeni Malatyaspor karşısında 2-2'lik skorla elde etti.
Haftayı 26 puan ve averajla 12. sırada geçen Göztepe, düşme hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 4 puan önünde yer aldı.
LİGİN KAZANAMAYANLARI
Daha önce Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve Hes Kablo Kayserispor'un üst üste 11 müsabakada 3 puan alamadığı ligde, halen Gençlerbirliği, İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir 6, Göztepe, Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor ise 4 maçtır galip gelemiyor.
5 MAÇ SONRA GOL ATAMADI
Ligde son olarak Fraport TAV Antalyaspor karşısında gol atamayan Göztepe, 5 maç sonra dün de rakip fileleri havalandıramadı. İzmir temsilcisi bu sezon 6. müsabakada gol bulamadı.
Göztepe, 25. haftada 14 Şubat Pazar günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
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