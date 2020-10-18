Göztepe-Fenerbahçe maçının 11'leri belli!
Fenerbahçe ile Göztepe İzmir'de karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe ile Göztepe İzmir'de karşı karşıya geliyor.
GÖZTEPE AŞ: Fenerbahçe: İrfan Can, Murat, Atınç, Mihojevic, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Brown.
FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa, Valencia, Pelkas, Samatta.
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