Göztepe-Fenerbahçe maçının 11'leri belli!

Fenerbahçe ile Göztepe İzmir'de karşı karşıya geliyor.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2020 Pazar, 18:03
Göztepe-Fenerbahçe maçının 11'leri belli!
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Fenerbahçe ile Göztepe İzmir'de karşı karşıya geliyor.

GÖZTEPE AŞ: Fenerbahçe: İrfan Can, Murat, Atınç, Mihojevic, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Brown.

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa, Valencia, Pelkas, Samatta.


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