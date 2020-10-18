Göztepe-Fenerbahçe maçının VAR’ı Ali Şansalan
Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak Göztepe-Fenerbahçe müsabakasının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Ali Şansalan oldu.
Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak Göztepe-Fenerbahçe müsabakasının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Ali Şansalan oldu.
Süper Lig’in 5. haftasında Göztepe, Fenerbahçe’yi konuk edecek. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak da Sarper Barış Saka görev alacak.
Bu zorlu maçta VAR koltuğunda ise Ali Şansalan oturacak. Şansalan’a, Video Yardımcı Hakem Asistan’ı (AVAR) olarak da Erkan Engin eşlik edecek.
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