Göztepe, Halil Akbunar ile nikah tazeledi
Göztepe, 2011 yılından beri formasını giyen kaptanı Halil Akbunar'ın sözleşmesini 2026 yazına kadar uzattı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2011'den beri formasını giyen milli futbolcusu ve kaptanı Halil Akbunar'ın sözleşmesini beş yıl uzattığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Gelecek yıl sözleşmesi sona erecek olan Kaptanımız Halil Akbunar'ın sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzattık."
Balçova İdman Yurdu ve Antalyaspor'un altyapısından yetişen 27 yaşındaki İzmir doğumlu oyuncu, 2011'den beri Göztepe'nin futbolcusu konumunda. Profesyonel kariyeri boyunca, Elazığspor'a kiralık gittiği 2015-16 sezonu haricinde Göztepe'den ayrılmayan Akbunar; Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 306 maçta 47 gol ve 54 asistlik performans gösterdi.
Göztepe, Akbunar'ın sözleşmesinin uzatılmasını şu paylaşımla duyurdu:
Halil Akbunar +4— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) July 6, 2021
Gelecek yıl sözleşmesi sona erecek olan Kaptanımız Halil Akbunar'ın sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzattık
Akbunar Akbunar Halil Akbunar Göztepe'nin Çocuğu Halil Akbunar!#Göztepe pic.twitter.com/rGdAtBpzrn
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