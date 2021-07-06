Göztepe, Halil Akbunar ile nikah tazeledi

06 Temmuz 2021 Salı, 21:53

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2011'den beri formasını giyen milli futbolcusu ve kaptanı Halil Akbunar'ın sözleşmesini beş yıl uzattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Gelecek yıl sözleşmesi sona erecek olan Kaptanımız Halil Akbunar'ın sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzattık."

Balçova İdman Yurdu ve Antalyaspor'un altyapısından yetişen 27 yaşındaki İzmir doğumlu oyuncu, 2011'den beri Göztepe'nin futbolcusu konumunda. Profesyonel kariyeri boyunca, Elazığspor'a kiralık gittiği 2015-16 sezonu haricinde Göztepe'den ayrılmayan Akbunar; Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 306 maçta 47 gol ve 54 asistlik performans gösterdi.

Göztepe, Akbunar'ın sözleşmesinin uzatılmasını şu paylaşımla duyurdu:



