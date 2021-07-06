Galatasaray'da Omar Elabdellaoui, açıklamalarda bulundu
Galatasaray'da yılbaşı gecesi yaşadığı kazanın ardından ilk kez takımla sahaya çıkan Omar Elabdellaoui, formasına kavuşmak istediğini kaydetti.
Galatasaray'da 31 Aralık 2020'yi 1 Ocak 2021'e bağlayan yılbaşı gecesinde yaşadığı havai fişek kazası sonucu gözlerinden yaralanan ve takımla antrenmana çıkan Omar Elabdellaoui, teknik direktör Fatih Terim ile beraber duygu dolu açıklamalarda bulundu.
Bireysel çalışmalara başladığı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fatih Terim'in isteğiyle takım antrenmanına çıkan 29 yaşındaki Norveçli futbolcu, GSTV'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Fatih hocam hep yanımdaydı. Bütün camia, bütün herkes, arkadaşlarım yanımdaydı. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Hocam da benim buraya dönmemi uygun gördü. Çok büyük moral. Umarım aynı şekilde hırsla çalışarak en kısa zamanda formama kavuşma imkanı bulurum."
TERİM: "İNANILMAZ TEMPOSU VE AZMİ VAR"
Teknik direktör Fatih Terim ise, oyuncusunu sezon içerisinde Galatasaray formasıyla görmek istediğini kaydetti:
"Talihsiz bir kaza geçirdi. Aramıza almak istedim, ona da moral olsun diye. O günden beri inanılmaz çalışma ve geri dönme hırsıyla çok büyük aşama kaydetti. Muhakkak ki daha kat edecek yolumuz var. Temmuz, Ağustos, Eylül... Yolumuz var ama ilk günkü gibi Galatasaray forması altında görmek hepimizin en büyük dileği. İnanılmaz çalışma temposu ve azmi var. Yarın oynamayacak belki, ama inanıyorum ki, sezon içinde bize katılacak ve Galatasaray formasını giyecek. Kendisine 'Hoş geldin' diyorum."
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