Beşiktaş Icrypex'ten Fenerbahçe Beko'ya Şehmus Hazer cevabı

06 Temmuz 2021 Salı, 21:37

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Icrypex, 22 yaşındaki oyuncusu Şehmus Hazer'in Fenerbahçe Beko ile görüştüğünün ortaya çıkması ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yaptığı açıklamaya dair açıklama metni yayınladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hazer'in kontratlı sporcuları olduğu, sporcu ve menajerinin izinleri olmadan görüşme yapamayacağı ifade edildi:

"05.07.2021 tarihinde sporcumuz Şehmus Hazer ve menajerinin Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri ile yapmış olduğu görüşme fotoğraflarının sosyal medyada yayınlanmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yapmış olduğu açıklamaya cevap hakkımız doğmuştur.

Bilinmelidir ki Şehmus Hazer, Beşiktaş Icrypex takımımızın kontratlı sporcusudur. Sporcumuz veya menajeri, Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetiminin izni olmadan gelebilecek transfer teklifleri doğrultusunda görüşme yapamaz.

Fenerbahçe Spor Kulübü, sporcunun transferi için resmi olarak kulübümüze başvurmuş ve önerdikleri rakam reddedilmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Basketboldan sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Umut Şenol ile transfer görüşmelerinin devam ettiği şeklinde kamuoyunda bir algı yaratılmaya çalışılmıştır. Müsaade alınarak yapılan bir görüşmeymiş gibi yaratılmaya çalışılan bu algı gerçek dışıdır.

Sporcumuza, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün teklif ettiği rakamdan daha üst rakamlarla başka kulüplerden de teklifler gelmiş olup, sporcumuzun transferi için istediğimiz ücret Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerine bildirilmiştir.

Kulübümüz hiçbir kulüp ile resmi olarak anlaşmaya varmadığı için Şehmus Hazer’in de herhangi bir kulüple transfer görüşmesi gerçekleştirmesi mümkün değildir. Etik olarak spor ahlakına aykırı olup Basketbol Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Umut Şenol’un bilgisi dahilinde olmadan gerçekleşen bu buluşmayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin erkek basketboldan sorumlu yöneticisi Sertaç Komsuoğlu'nun Beşiktaşlı oyuncu Şehmus Hazer ile İstanbul Anadolu Yakası'ndaki bir kebapçıda yemek yerken çekilen görüntüleri, geçtiğimiz akşam sosyal medyada yayınlanmıştı. Beşiktaşlı taraftarlar, sözleşmesi devam eden oyuncunun Fenerbahçe ile görüşmesine tepki göstermişti.

Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Umut Şenol, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Basketbolda hiçbir oyuncuya borcumuz yok. Sözleşmesi devam eden oyuncularımızın bütün hakları bizde. Bugün medyaya yansıyan durumla ilgili gerekli aksiyonları alıp, açıklamaları yapacağız. Taraftarlarımız bu konuyla ilgili gönlünü ferah tutsun." ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncunun menajeri Atilla Emrullah ise, basketfaul.com'a yaptığı açıklamada oyuncuyu Bandırma Basketbol Kulübü'nden gelen diğer oyuncularla beraber Beşiktaş'a "iyi teklifler gelmesi halinde önlerini kapatmamak" şartıyla getirdiğini belirtmiş, siyah-beyazlı kulübün süreci tıkamak istediğini savunmuştu.

FENERBAHÇE: "ADIMLAR ETİK KURALLARA UYGUNDUR"

Fenerbahçe ise bugün yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dün akşam saatlerinde bir muhabir aracılığıyla sosyal medyaya servis ettirilen fotoğraflar üzerine bir açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

Erkek Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Sertaç Komsuoğlu’nun ailesinin ve çocuklarının yer aldığı tanınan bir restoranda yenen bir yemekten yansıyan bu fotoğraflara dair kasten yaratılmaya çalışılan algının aksine;

Kulübümüz, sezon başından itibaren Beşiktaş Basketbol Takımında forma giyen Şehmus Hazer ile 'resmen' ilgilenmekte, tüm taraflarla görüşmelerini sürdürmektedir.

Beşiktaş Kulübü ve ilgili yönetim kurulu üyesi Sn. Umut Şenol ile bu süreç dahilinde gerekli yazışma ve görüşmeler halen devam etmektedir.

Sayın Umut Şenol, oyuncu için başka takımlarla da görüşmeler yapmakta; bu doğrultuda kulübümüz dahil tüm kulüpleri yine bizzat eşzamanlı bilgilendirmektedir.

Bu noktada altını çizerek bir kez daha vurgulamak isteriz ki;

Bu süreçte kulübümüz tarafından atılan adımlar, tüm paydaşların bilgisi dahilinde ve etik kurallara uygun şekilde atılmaktadır.

Dün akşam basına özellikle servis ettirilen resme konu olan yemekte, spor dünyasından farklı birkaç isimle ve hatta Beşiktaşlı bir futbolcu ile de karşılaşılmış ve sohbet edilmiştir.

Dolayısıyla ve özetle; basına servis ettirilen fotoğraflar odağında oluşturulmaya çalışılan algıların aksine söz konusu süreçte sözleşmesi devam eden oyuncu ile resmiyet dışı bir görüşme ve adım ima edilmeye çalışıldığı gibi söz konusu dahi değildir.

Şehmus Hazer, şartların oluşması halinde Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın EuroLeague planlarında olan, Milli Takımımızın geleceği olarak gördüğümüz kıymetli bir oyuncudur. Bu ve benzeri karşılığı olmayan gündemlerin parçası yapılması doğru değildir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."