Göztepe rekor peşinde
Süper Lig'de üst üste 2 galibiyetin ardından evinde Hes Kablo Kayserispor'la berabere kalarak 3'te 3 yapamasa da yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Göztepe, çarşamba günü erteleme sınavında lider Aytemiz Alanyaspor'dan da puan aldığı takdirde 48 yıl sonra bir ilki başaracak.
Göztepe, rakibini mağlup ettiği veya berabere kaldığı takdirde 1972-1973 sezonundan sonra ilk kez Süper Lig'de 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayacak. En son 1972 yılında o dönemki adı 1'nci Lig olan Süper Lig'de 6 hafta boyunca yenilmeyen Göz-Göz, ardından farklı dönemlerde bu kategoride geçirdiği 13 sezonda bir daha aynı başarıyı tekrarlayamadı.
Göztepe, Süper Lig'e 2017'de 14 yıl aranın ardından döndükten sonra son 4 sezonda 7 kez 5 maç art arda mağlup olmadı. 2017-18'de 2, 2018-19'da 1, geçen sezon da 3 kez 5 maç boyunca mağlubiyet yüzü görmemesine rağmen seriyi senelerdir 6 maça hiç çıkaramayan İzmir temsilcisi Alanyaspor önüne tarihi bir ilk için çıkacak. Sarı-kırmızılılarda zorlu 90 dakika öncesi Gassama ve Ideye'nin sakatlıkları sürüyor. Son haftalarda takımdaki koronavirüs vakalarıyla boğuşan, Kayserispor önünde 6 futbolcudan yararlanamayan Göztepe'de başka vaka çıkmazsa karantinada 4 futbolcu kalacak.
SONER'DEN 5 GOLLÜK KATKI
Göztepe'de Kayserispor önünde 86'ncı dakikada beraberliği kurtaran isim olan Soner Aydoğdu, bu sezon takımının Süper Lig'de attığı 16 golün 5'ine direkt katkı yaptı. Kayseri önünde bu sezon Gaziantep FK sınavının ardından ikinci kez gol atan Soner, oynadığı maçlarda 3 de asist yaptı.
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