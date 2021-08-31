Göztepe, Ünal Karaman ile yollarını ayırdı
Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin resmi siteden yaptığı açıklamada teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını belirtti.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır.
Duruşu ve kişiliğiyle Türk futbolunun örnek karakteri olan Ünal Karaman'a ve ekibine Göztepe’mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz.
SEZONA KÖTÜ BAŞLADI
Bu sezon 3 maçta görev yapan tecrübeli teknik adam, Fraport TAV Antalyaspor ve Sivasspor maçlarında geriye düşüp 1'er puanla ayrıldı. İzmir ekibi, evinde ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a tek golle boyun eğdi.
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