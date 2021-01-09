Göztepe'de İlhan Palut vedalaştı
Süper Lig’de evinde Fraport TAV Antalyaspor’a 1-0 yenilen Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut devri sona eriyor.
Süper Lig’de evinde Fraport TAV Antalyaspor’a 1-0 yenilen Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut devri sona eriyor. Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Antalyaspor’a da kaybeden sarı-kırmızılılarda genç teknik adam maç sonu oyuncularla vedalaştı. Yarın Başkan Mehmet Sepil ve yönetimle bir araya gelecek Palut’un istifa edeceği bildirildi. Yönetimin de Palut konusunda resmi açıklama yapacağı ifade edildi.
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