Göztepe'de İlhan Palut vedalaştı

Süper Lig’de evinde Fraport TAV Antalyaspor’a 1-0 yenilen Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut devri sona eriyor.

DHA
09 Ocak 2021 Cumartesi, 20:05
Göztepe'de İlhan Palut vedalaştı
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Süper  Lig’de evinde Fraport TAV Antalyaspor’a 1-0 yenilen Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut devri sona eriyor. Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Antalyaspor’a da kaybeden sarı-kırmızılılarda genç teknik adam maç sonu oyuncularla vedalaştı. Yarın Başkan Mehmet Sepil ve yönetimle bir araya gelecek Palut’un istifa edeceği bildirildi. Yönetimin de Palut konusunda resmi açıklama yapacağı ifade edildi.


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