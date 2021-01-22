Göztepe'de yıldız futbolcu ile yollar ayrıldı
Göztepe 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Márcio Mossoró ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kamuoyunun Bilgisine: Mossoro ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Mossoro’ya katkılarından ötürü teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz.
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