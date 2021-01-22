Göztepe'de yıldız futbolcu ile yollar ayrıldı

22 Ocak 2021 Cuma, 14:20

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyunun Bilgisine: Mossoro ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Mossoro’ya katkılarından ötürü teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz.