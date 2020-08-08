Göztepe'den 'Muhteşem' transfer

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 12:13

Göztepe, resmi twitter hesabından "Burak Süleyman ile 2 yıllık sözleşme imzaladık" notunu paylaşarak transferi duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Son olarak Kocaelispor forması giyen Burak Süleyman ile 2 yıllık sözleşme imzaladık.

1 Eylül 1994 tarihinde İzmit'te dünyaya gelen Burak, 2012-13 sezonunda Sancaktepe'de profesyonel futbol hayatına başladıktan sonra Gölcükspor ve Kocaelispor formalarını terletti.

Burak Süleyman'a kulübümüze hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

LAKABI MUHTEŞEM SÜLEYMAN

5,5 sene Kocaelispor'da forma giyen başarılı kanat oyuncusu Kocaelispor'un sembol isimlerinden biriydi. Taraftarların da çok sevdiği bir isim olan Burak Süleyman'a Kocaelispor taraftarlarınca "Muhteşem" lakabı takıldı.

Kocaelispor'un TFF 2'inci Lig'e yükselmesinde önemli rol oynayan başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon TFF 3'üncü Lig'de forma giydiği 24 maçta 11 gol 11 asistlik performansla takımına katkıda bulunmuştu.