Göztepe'yi üzen ayrılık

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 21:13

Göztepe'de sözleşmesi sona eren Portekizli file bekçisi Beto, Göztepe'ye veda etti. Tecrübeli kaleci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Göztepeli taraftarlara ""Kaptanınız olmak bir zevkti ve gururdu.. Her şey için teşekkürler" mesajını yolladı.

38 yaşındaki kaleci, 31 Temmuz 2017'de Sporting Lizbon'dan Göztepe'ye transfer olmuştu. Portekizli file bekçisi bu sezon forma giydiği 30 maçta kalesinde 42 gol gördü.