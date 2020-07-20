20 Temmuz 2020 Pazartesi, 00:09

Yaşadığımız yüzyılda yemekle olan ilişki günden güne değişiyor. Oradan buradan duyulan çeşitli diyetler, farklı yeme alışkanlıkları ve seçimler sonucunda temelde çok basit olan bu ilişki gittikçe daha karmaşık bir hâl alıyor.

Bazıları yemek yemeyi son derece anlamsal bir hâle getirirken bazıları sırf karnımızı doyurmak adına aceleyle bir şeyler atıştırmakla yetiniyor.

Birçok kişinin yemek yemenin aslında bir sanat olduğunun farkında olmadığını söylemek yanlış olmaz.

Nasıl, nerede ve ne yediğinizin kişiliğinizle ilgili ipuçları verebileceğini hatta bazı püf noktalara dikkat ederek insanları etkileyebileceğinizi bile biliyor muydunuz?

Peki ya yemeğinizin servis edildiği tabakların dahi yemekle ilgili kararlarınızı etkileyebileceğini?

Veya yemek söz konusu olduğunda farklı duyuların işin içine girerek nasıl lezzet deneyimimizi farklılaştırdığını?

Diana Klugen Essens, Gözümüz Neden Doymaz’da, yemek yemeyi sıradan günlük bir davranış olmaktan çıkartarak arkasında yatanları ve bu bilgilerin gündelik hayatta nasıl akılcı bir şekilde kullanılabileceğini gösteriyor.

Gözümüz Neden Doymaz? / Diana Klugen Essens / Çeviren: Sevgi Tuncay / The Kitap / 248 s.