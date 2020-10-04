GP'li isimden 'Cumhurbaşkanlığı' özrü

04 Ekim 2020 Pazar, 16:42

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde AKP Genel Başkan Yardımcılığı ve AKP hükümetlerinde birçok kez milletvekilliği yapmış olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ 'özür' diledi.

Partisinin Amasya 1. Olağan Kongresi'nde konuşan Özdağ şu ifadeleri kullandı:

"Recep Tayyip Erdoğan döneminde yanlışlarım oldu benim. O bakanlar yüce divana giderken, yurtdışına gitmeyecektik, evet oyu verecektik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine evet oyu vermeyecektik. Ama evet demeseydik bugün yaşanılan ekonomik krizin, dış politika krizinin, hayat pahalılığının, işsizliğin bütün faturasını evet demeyen bizlere kesecektiniz. Bizi sokaklarda dolaştırmazdınız. Ama bütün bunlara rağmen yine de evet dememeliydik. Milletimizden özür diliyorum."