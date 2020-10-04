GP'li isimden 'Cumhurbaşkanlığı' özrü
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine evet oyu vermeyecektik" diyerek 'özür' açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde AKP Genel Başkan Yardımcılığı ve AKP hükümetlerinde birçok kez milletvekilliği yapmış olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ 'özür' diledi.
Partisinin Amasya 1. Olağan Kongresi'nde konuşan Özdağ şu ifadeleri kullandı:
"Recep Tayyip Erdoğan döneminde yanlışlarım oldu benim. O bakanlar yüce divana giderken, yurtdışına gitmeyecektik, evet oyu verecektik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine evet oyu vermeyecektik. Ama evet demeseydik bugün yaşanılan ekonomik krizin, dış politika krizinin, hayat pahalılığının, işsizliğin bütün faturasını evet demeyen bizlere kesecektiniz. Bizi sokaklarda dolaştırmazdınız. Ama bütün bunlara rağmen yine de evet dememeliydik. Milletimizden özür diliyorum."
En Çok Okunan Haberler
- MHP'den Mansur Yavaş'a 'ezer geçeriz' tehdidi
- Berat Albayrak Genel Başkan olacak iddiası
- A Haber'de akıllara durgunluk veren dolar yorumu
- Mehmet Özışık hakkında gözaltı kararı
- Kars'ta kayyım yönetiminin sosyal medyada ilk icraatı!
- Kırca'nın öldüğüne yönelik iddialar yalanlandı
- RTÜK Esra Erol’a ‘bakmadı’
- Arif Verimli'den yeni Kırmızı Oda paylaşımı
- Tehditkâr vekilin marka merakı gündem oldu
- İran’dan ‘sınır tacizi’ uyarısı
Video Haberler
- Nusret'in zor anları sosyal medyaya damga vurdu
- ANFA görevlisinin vekil aracıyla yaralandığı görüntüler
- Ekrem İmamoğlu 'En büyük muhalefet'ini açıkladı
- Canlı yayında Metiner'i şaşkına çeviren Demirtaş iddiası
- Tevfik Göksu'yu zora sokacak video
- Skandal görüntülerin ardından acımasız baba gözaltında
- Marmaris'te kaydedilen görüntüler tartışma yarattı!
- İstanbul’un göbeğinde yumruklu trafik kavgası kamerada
- Adana'da kan donduran kadın cinayeti!
- 1 dakikada 100 bin TL'lik soygun
En Çok Okunan Haberler
- MHP'den Mansur Yavaş'a 'ezer geçeriz' tehdidi
- Berat Albayrak Genel Başkan olacak iddiası
- A Haber'de akıllara durgunluk veren dolar yorumu
- Mehmet Özışık hakkında gözaltı kararı
- Kars'ta kayyım yönetiminin sosyal medyada ilk icraatı!
- Kırca'nın öldüğüne yönelik iddialar yalanlandı
- RTÜK Esra Erol’a ‘bakmadı’
- Arif Verimli'den yeni Kırmızı Oda paylaşımı
- Tehditkâr vekilin marka merakı gündem oldu
- İran’dan ‘sınır tacizi’ uyarısı