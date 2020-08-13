Gram altında yükseliş sürecek mi? İşte yanıtı

13 Ağustos 2020 Perşembe, 09:49

GCM Yatırım Yardımcı Analisti Kaan Kutsar, tarihi rekorların ardından sert dalgalanmalar yaşayan altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Kutsar’a göre, gram altın orta vadeli görünümünde yükseliş eğilimini koruyacak.

Ekonomist dergisine açıklama yapan GCM Yatırım Yardımcı Analisti Kaan Kutsar, altın fiyatlarında yükselişe ilişkin şöyle konuştu:

“2020 yılı ilk çeyreğinde küresel çapta merkez bankaları pandeminin oluşturduğu ekonomik hasarın etkisini azaltmak amacıyla, genişleyici para politikalarına başvurdu. Bu durumla birlikte, ABD – Çin geriliminin riskleri artırdığı bir ortam, ons altın yeni rekorlar kaydetmesine olanak sağladı. Yurt içinde ise enflasyon görünümündeki bozulmalar ve özellikle TCMB’nin enflasyon beklentisini yukarı yönlü revize etmesi, dolar/TL kanalı ile gram altın fiyatlamalarına destek verdi. Bu süreçte kıymetli maden, yeni zirveler oluşturan ve bu zirvelerin aşıldığı bir yükseliş eğilimi sergiledi.”

Kutsar, gram altında son tarihi zirvenin 487,75 seviyesinde oluştuğunu ve yıl başından bu yana en çok dikkat çeken varlıklar arasında yer aldığını kaydetti.

DÖVİZ VE ALTINDA YENİ HESAP ZAMANI

Bu hafta aşı haberiyle ons altın fiyatlamalarında yaşanan etkili geri çekilmeye rağmen orta vadeli görünümde değişiklik oluşmadığını kaydeden Kutsar, “Genişleyici para ve maliye politikalarının devam etmesi, küresel risk ortamının gündemde yer almaya devam etmesi, ons altın aracılığıyla gram altın fiyatlamalarını desteklemeyi sürdürebilir. Dolar/TL tarafında ise enflasyon süreci ve buna bağlı olarak TCMB’nin faiz çerçevesindeki kararları, gram altın için yakından takip edilmelidir” dedi.

Kutsar şöyle devam etti:

“Teknik açıdan gram altını ele aldığımızda, fiyatın kısa-orta vadede 21 periyotluk üstel hareketli ortalamanın desteklediği 435; orta-uzun vadede 75 ve 89 periyotluk üstel hareketli ortalamaların desteklediği 401 seviyesi üzerinde kaldığı sürece pozitif eğilimli hareket etme olasılığı ön planda olduğunu düşünüyoruz. Yukarı yönlü fiyatlamanın devam etmesi halinde 460 – 470– 487,75 – 500 ve 510 seviyelerine yönelik çıkışlar kaydedilebilir. Özellikle son tarihi zirve 487,75 seviyesinin aşılması ve bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde, pozitif yönlü görünüm pekişebilir.

Yukarı yönlü fiyatlamaların 460 seviyesinde baskılanması halinde 450 ve 435 seviyelerine yönelik geri çekilmeler söz konusu olabilir. Olası geri çekilmelerin 435 seviyesi ile sınırlı kalması halinde, yeni yükselişler kaydedilebilir. Dolayısıyla, kısa-orta vadede negatif yönlü beklentinin pekişebilmesi için 435 seviyesinin kırılmasına ve 435 seviyesi altında günlük kapanışların oluşmasına ihtiyaç duyulabilir. Bu durumda 425,50 – 420 – 410 ve 401 seviyelerine yönelik fiyatlamalar gündemi meşgul edebilir. Bu tip bir geri çekilmede, fiyat 75 ve 89 periyotluk üstel hareketli ortalamaların desteklediği 401 seviyesi üzerinde kaldığı sürece, pozitif eğilimli orta-uzun vadeli görünüm korunabilir.”

YÜKSELİŞ İKİNCİ GÜNE TAŞINDI

Altın fiyatları, son iki gündeki günkü çok sert dalgalanmasının ardından, tahvil faizlerindeki hareketleri, dolardaki zayıflığı ve risk iştahındaki hafif artışı da izleyerek yükselişini ikinci güne taşıdı.

Spot altın yukarı yönde hareket ederken, vadeli altın kontratları fazla değişmedi. Bu hareket, geçen hafta gerçekleşen rallinin muhtemelen teknik satışları ve kâr realizasyonunu getirmesi ile birlikte, fiyatların Salı günü sert düşmesi ve Çarşamba günü çok geniş bir alanda dalgalanmasının ardından geldi. Öte yandan, Asya piyasalarında işlem gören hisse senetleri, Mart ayından bu yana hisseleri yukarı iten küresel rallinin güçlenmeye devam etmesi ile birlikte alış ağırlıklı seyretti ve bu yılki kayıplarını geri almaya oldukça yaklaştı.

Altın ve gümüş, düzeltme hareketi sonrası yukarı trendini yeniden başlattı ve negatif reel faiz ve koronavirüs pandemisi sonrası uygulamaya koyulan büyük miktarlı teşviklerin desteği ile bu yıl en iyi performans gösteren emtia arasında yer aldı. Goldman Sachs Group Inc. altını, dolara yönelik enflasyon tehdidi ortamında, "nihai merci" para birimi olarak niteledi ve fiyatların ons başına 2,000 doların üzerine çıkacağı tahmininde bulundu.

Oanda Corp. kıdemli piyasa analisti Edward Moya, "Altının süregelen hızlı yükselişi, tahvil faizlerinin yaz döneminin kalan kısmında muhtemelen volatil seyredecek olmasından dolayı bitişten oldukça uzak," dedi ve "Altının yukarı yöndeki kesintisiz hızı ılımlı hale gelecek, ancak görünüm halen bir dizi yeni ve rekor zirveleri garanti ediyor" şeklinde görüş bildirdi.

Spot altın yüzde 1 yükselerek Singapur saati ile 11:54'te ons başına 1,935.45 dolara tırmandı. Fiyatlar geçen hafta 2,075.47 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından Salı günü yüzde 5.7 ile son yedi yılın en büyük kaybını yaşadı. Aralık vadeli altın kontratları New York Comex piyasasında yüzde 0.2 düşerek ons başına 1,945.30 dolara indi.

Spot gümüş, Salı günkü yüzde 15'lik sert düşüş ve Çarşamba günkü yüzde 2.9'luk kazancın ardından yüzde 1.4 değer kazanarak ons başına 25.8704 dolara ulaştı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi düşüşünü ikinci güne taşıdı.

Öte yandan yatırımcılar, ABD'nin koronavirüs pandemisinin kontrol altına alamamasındaki başarısızlığına dikkat çeken iki kıdemli Fed yetkilisinden gelen değerlendirmeleri de izliyor. Bu yetkililer ABD'nin pandemi ile mücadelesinin diğer gelişmiş ülkelere göre zayıf kaldığını ve bunun da ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilediğini kaydediyorlar.