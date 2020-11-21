Gravür sanatçısı Cemal Akyıldız koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

21 Kasım 2020 Cumartesi, 10:04

Gravür sanatçısı, aynı zamanda grafik tasarımcı olan 88 yaşındaki Cemal Akyıldız, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Akyıldız'ın cenazesi, 14.00'te Zincirlikuyu gasilhanesinden alınıp ikindi namazını müteakip Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek.

Resim ve gravür sanatçısı Cemal Akyıldız'ın ölümüyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cemal Akyıldız değerli bir gravür sanatçımızdı ve uzun yıllar Mustafa Kemal Atatürk'ün çok özel portrelerini çizmişti. Ne yazık ki, bugün kendisini kaybettik, bize bıraktığı eserler için minnettarız. Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun" paylaşımını yaptı.

Cemal Akyıldız değerli bir gravür sanatçımızdı ve uzun yıllar Mustafa Kemal Atatürk’ün çok özel portrelerini çizmişti. Ne yazık ki, bugün kendisini kaybettik, bize bıraktığı eserler için minnettarız. Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun. pic.twitter.com/wqZRpW0Je0 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 20, 2020





İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Akyıldız'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 88 yaşında hayatını kaybeden Akyıldız'ın bir videolu röportajını da paylaşan Yerlikaya, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Gravür sanatının son temsilcilerinden, İstanbul aşığı Ressam Cemal Akyıldız'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Akyıldız Ağabey, gravürleriyle tarihi ve kültürel mekanları geleceğe taşıdı. Büyük bir değeri kaybettik. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun."

Gravür sanatının son temsilcilerinden,

İstanbul aşığı Ressam Cemal Akyıldız’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim.



Akyıldız Ağabey, gravürleriyle tarihi ve kültürel mekanları geleceğe taşıdı.



Büyük bir değeri kaybettik.

Allah rahmet eylesin.

Başımız sağ olsun. ?? pic.twitter.com/ujuvo3BVKK — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 21, 2020





CEMAL AKYILDIZ KİMDİR?

Cemal Akyıldız, 1932 yılında Trabzon'da doğdu. Küçük yaşlarından itibaren resme ilgi duyan ve ticari liseden mezun olduktan sonra 1949'da İstanbul'a güzel sanatlar fakültesinde okumak için gelen sanatçı, İbrahim Çallı ve Hikmet Onat gibi usta ressamlardan dersler aldı.

O dönem farklı ressamların atölyelerinde de çıraklık yapan Akyıldız, akademik eğitimini yarıda bırakarak 18 yaşındayken Babıali'de kendi atölyesini kurdu. Kitap kapakları, sinema afişleri, okul kitaplarının içindeki resimler ve hat sanatı yaparak çalışmalarını sürdüren Akyıldız, yaklaşık 2 bin roman kapağı hazırladı.

Tarihe ilgi duyan ve bu konuda da araştırmalar yapan sanatçı, ayrıca tarihi resimlere imza attı. Mustafa Kemal Atatürk'ten itibaren tüm cumhurbaşkanlarının portrelerini çizen Celal Akyıldız, 25 yıl İstanbul Üniversitesi'nin ressamı olarak çalıştı ve daha sonra da İstanbul Üniversitesi Tarih Araştırmaları Ana Bilim Dalı Ressamlığı'nda görev yaptı.

1956 tarihli ünlü Atatürk gravürünün ressamı olarak tanınan Akyıldız, yarım asrı aşkın sanat hayatında 200'ün üzerinde sergi açtı.