Greenpeace: Kömürlü termik santraller tüm Türkiye’ye zehir yayıyor
Greenpeace Akdeniz’in hazırladığı hava kirliliği modellemesi, kömürlü termik santrallerin sadece bulundukları şehirler için değil, yüzlerce kilometre ötedeki şehirler için de nasıl bir sağlık sorunu oluşturduğunu ortaya koydu.
Modellemede, Sağlık ve Çevre Birliği’nin (HEAL) hazırladığı “Türkiye’de Kronik Kömür Kirliliği” raporunda yer alan 100 MW ve üzeri kurulu güce sahip 28 kömürlü termik santralin neden olduğu Partikül Madde (PM) 2.5 kirlilik dağılımı incelendi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kanserojen bir madde olarak tanımlanan PM2.5’un, Greenpeace tarafından 2020'de gerçekleştirilen bir modellemede, Türkiye'deki çocukluk çağı astımı ile bağlantılı olduğu ortaya konulmuştu. Özellikle kömürlü termik santraller, PM2.5 kaynaklarının başında geliyor.
DSÖ’nün hazırladığı rehberler, partikül maddelerin boyutlarına göre günlerce havada asılı kalabileceğini ve hava koşullarına bağlı olarak binlerce kilometre mesafe katedebileceğini gösteriyor. Çin’de 2015 yılında yapılan bir çalışma, PM2.5’in ülkedeki hava koşullarına bağlı olarak gözlem yapılan iki gün içinde 2000 km uzağa taşınabileceğini tahmin ediyor.
Söz konusu modelleme, havamızı ve sağlığımızı korumak için Türkiye’nin hızla kömürlü termik santrallerden vazgeçmesinin ve PM2.5 için bir sınır değer belirlenmesinin gerekliliğini ortaya koyuyor.
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