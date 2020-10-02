Greenpeace’in çalışmasına katılan büyük marketler plastik ayak izlerini açıklamadı

02 Ekim 2020 Cuma, 06:00

Doğanın en zorlu mücadelesi plastiklerle. Bir plastik poşet doğada ortalama bin yılda çözünüyor. Dünyada kullanılan plastik ambalajlar küresel plastik kullanımının yüzde 40’ını oluşturuyor. Greenpeace Akdeniz, marketlerin plastik tüketimi ve kirliliğini azaltma stratejilerini ortaya koymak için “Marketlerin Plastik Ayak İzi Araştırması”nı tamamladı.

Araştırma kapsamında marketlerden hiçbiri plastik ayak izini açıklamadı ve hiçbiri plastik ambalaj ve ürünleri azaltmak için bir taahhüt vermedi. Plastik ayak izi kişinin, şirketin ya da kuruluşların kullandığı plastik miktarını ortaya koyuyor. Greenpeace Akdeniz, marketlerin plastik tüketimi ve kirliliğini azaltma stratejilerini öğrenmek için yaptığı “Marketlerin Plastik Ayak İzi” araştırmasında sektörde büyük paya sahip 9 süpermarket ve kozmetik marketle yüz yüze görüşme ve ardından online anket yapma talebinde bulundu.

Araştırmada marketlere ilişkin “üreticiler ve tüketiciler arasında aracı olarak plastik ayak izinde büyük etkileri var ancak üretici olmadıkları için de plastik kirliliğinde sorumluluğu kabul etmiyorlar” denildi. Araştırmaya göre bugüne kadar Türkiye’de plastik ayak izini açıklayan süpermarket yok. Yeniden kullanılabilir ve yeniden doldurulabilir paketleme gibi yeniden kullanımı teşvik edecek uygulamaları hayata geçirmeyi planlayan market de yok. Ultra hafif plastik poşetlere yer vermeme veya ücretlendirme politikası olan market sayısı ise 0.

TÜKETİCİNİN PLASTİĞE BAKIŞI

Araştırma kapsamında tüketicilerin plastik algısına da bakıldı. Katılımcıların gündelik hayatlarında en çok kullandığı plastik ürün, pet şişe ve daha da özel olarak su şişeleri ve damacanalar. Şişeleri takip eden ikinci plastik ürün, poşetler. Özellikle market alışverişlerinde kullanılan poşetler, katılımcıların en çok kullandığı plastik ürünlerden biri.

‘MARKETLER ŞEFFAF DEĞİL’

Greenpeace Akdeniz Plastik Proje Sorumlusu Nihan Temiz Ataş araştırmaya ilişkin özetle şöyle konuştu: “Bu durum bize Türkiye’de marketlerin şeffaf olmadığını; plastik ambalajlar ve atıkları konusunda detaylı veri toplamadıklarını, iyi bir plastik atık mücadelesi stratejilerinin olmadığını ve bu verileri paylaşmak için özel bir çabaya girmediklerini gösteriyor. Marketlerin öncelikle şeffaf davranarak plastik ayak izini açıklamasını, tüketim ürünleri satan şirketlerle beraber çalışarak tek kullanımlık plastik ayak izini ve kullanıp atılan plastiğe bağımlılığımızı azaltacak gerçek çözümler üretmesini bekliyoruz.”