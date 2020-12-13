Greta Thunberg'den dünya liderlerine uyarı: Vaktimizi boş sözlerle harcıyoruz

13 Aralık 2020 Pazar, 12:08

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg paylaştığı video mesajda, iklim krizine dair "uzak ve varsayımsal hedefler konduğunu" belirterek hükümetlerin "boş sözler" sarf ettiğinden bahsetti.

12 Aralık 2015'te 196 ülke tarafından kabul edilen Paris Anlaşması'nın üzerinden tam 5 yıl geçerken, Thunberg "gerekli eylemlerin hâlâ görünürde olmadığını" söyledi.

NTV'nin Independent'dan aktardığı habere göre, 17 yaşındaki aktivist Instagram'da yayımladığı videoda, 10,5 milyon takipçisine #FightFor1point5 (1,5 İçin Savaşın) çağrısı yaptı.

Bu çağrı, Paris Anlaşması'nda ortaya konan ve dünyada sıcaklık değerlerindeki ortalama artışın sanayi öncesi seviyelere göre 1,5 dereceden fazla olmasını engelleme amacını işaret ediyor.

Thunberg, buna karşın, insanlığın bu hızla devam etmesi halinde "1,5 derece hedefi için geriye kalan karbon bütçesinin 7 yıl içinde biteceği" uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) ve araştırma grupları geçen hafta yaptıkları açıklamada, sera gazı emisyonlarını azaltma taahhütlerinin, tecrit önlemleri ve pandemi nedeniyle emisyonlarda yaşanan düşüşe rağmen bu yüzyılda ısınmayı 3 derecenin üstüne çıkaracak şekilde bir artışı beraberinde getireceğini belirtti.

BM Çevre Programı yayımladığı yıllık değerlendirmede, 2020'de kaydedilen karbon kirliliğindeki yüzde 7'lik düşüşün genel olarak küresel ısınma üzerinde "önemsiz bir etkiye" sahip olacağı tespitine yer verdi. Kuruluş, ülkeleri fosil yakıt kullanmaktan hızla uzaklaşması gerektiği konusunda uyardı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke de cuma günü yaptıkları açıklamayla, 2030 sera gazı azaltma hedefini 1990'da kaydedilen seviyelerin en az yüzde 55'ine çıkarmayı kabul etti. Mevcut taahhütse yüzde 40 seviyesinde.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter'da haberi doğrulayarak Avrupa'yı "iklim değişikliğiyle mücadelenin lideri" olarak nitelendirdi. Bu çıkış, Belçika'nın başkenti Brüksel'de alınan kararın ardından geldi.

Buna rağmen Thunberg uyardı:

"İhtiyacımız olan acil eylem söz konusu olduğunda, boş sözlerle yeni yasal boşluklar yaratarak zamanımızı boşa harcadığımız için hâlâ tam bir inkar durumundayız."

İklim aktivisti, Fridays for Future (Gelecek İçin Cumalar) isimli iklim protesto hareketine liderlik ediyor. Söz konusu hareket 2018'de, küresel ısınmayı protesto etmek için bir okul grevi başlatmaya karar veren ve o sıralarda 15 yaşında olan Thunberg tarafından kurulmuştu. Bu adım, iklim değişikliğine karşı küresel çapta okul grevlerinin başlangıcı olmuştu.