Greta Thunberg’den Mars sitemi: 'Çok meraklıysanız oraya taşının'

19 Şubat 2021 Cuma, 12:47

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, NASA’nın keşif aracı Perseverance Mars’a iniş yapmadan öne milyarlarca dolarlık uzay harcamalarını hedef alan bir video yayımladı.

18 yaşındaki Thunberg tarafından kurulan Fridays For Future (FFF) organizasyonu tarafından oluşturan eleştirel reklam filmi, dünyanın yüzde 1’lik kısmını oluşturan aşırı zengin kesimin Dünya’dan kaçış planıyla alay ediyor.

Milyarlarca doların iklim değişikliğiyle mücadele yerine uzay yatrımlarına gittiğine sitem eden Thunberg, dünyanın yüzde 1’ini oluşturan zenginlerin Mars’a çok meraklılarsa oraya taşınmaları gerektiğini, ancak geri kalan yüzde 99’un Dünya'da kalmak zorunda olduğunu söyledi.



"Yüzde 1" adlı video, çevre kirliliği, savaş veya salgınların olmadığı Mars'ı kolonileştiren 'öncüler' olmak için Dünyalıları cesaretlendiren cazip bir turizm reklamı gibi başlıyor. Videonun anlatıcısı "Dünyadaki 5 milyon yıldan fazladır devam eden yaşamın ardından değişim zamanı. Mars, sahip olduğu 56 milyon mil kare el değmemiş arazisiyle nefes kesici manzaralara sahip. El değmemiş topraklara sahip olan Mars’, yeniden başlamanız için iyi bir nokta. Mars nihai özgürlüğü sunuyor. İnsanlar için yeni bir yol açma özgürlüğü. Yeni bir yaşam tarzı yaratma özgürlüğü. İnsanlığın gidişatını sonsuza kadar değiştirme özgürlüğü" ifadelerini kullanıyor.

YÜZDE 99, DÜNYANIN SORUNLARIYLA MÜCADELE ETMEK ZORUNDA

Thunberg’ün reklam filminin sonlarında ise insanlığın yüzde 99'unun Dünya'yı terk etme ihtimalinin bulunmadığı gerçeğine dikkat çekilerek, iklim kriziyle baş etmek için harekete geçme çağrısı yapılıyor:

"Çoğu insan asla Mars'ı ziyaret etme veya orada yaşama şansı bulamayacak. Dünya'da kalacak insanların yüzde 99'u için en iyisi iklim değişikliğiyle mücadele olacaktır. Devletin finanse ettiği uzay programları ve dünyanın ultra zengin yüzde 1'i çok istekliyse Mars’a yerleşebilir."

Kaynak: NTV