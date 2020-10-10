Grev yasağı 17’ye ulaştı
İktidara geldiği günden beri 16 grevi “erteleme” adı altında yasaklayan AKP, yeni bir icraata imza attı. Petrol-İş’in, Şişe Cam’a ait iki fabrikasında aldığı grev kararı 60 gün ertelendi. 60 günde anlaşma sağlanamazsa uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulu’nca çözülecek. Son kararla birlikte bugüne kadar 200 bin işçinin grev ve pazarlık hakkı elinden alındı.
İktidara geldiği günden bu yana tam 16 grevi “erteleme” adı altında yasaklayan AKP, dün buna bir yenisini daha ekledi.
Petrol-İş Sendikası’nın, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları’na ait Mersin Akdeniz’deki soda ve krom üretim tesisleri ile Adana Seyhan’daki tuz işletmesinde aldığı grev kararı, Cumhurbaşkanı tarafından 60 gün süreyle ertelendi. Kararda, grevin “genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü için” ertelendiği belirtildi. Ancak erteleme aynı zamanda “yasaklama” anlamına geliyor.
Yasaya göre erteleme kararının yürürlüğe girmesinin ardından arabulucu süreci başlıyor. Taraflar bu sürede özel hakeme de gidebiliyor. 60 günlük süre sonunda anlaşma sağlanamazsa 6 gün içinde taraflardan birisinin başvurusu üzerine uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulu’nca çözülüyor. Aksi halde işçi sendikasının yetkisi düşüyor. Hakemin verdiği karar da kesin ve bağlayıcı. Böylece son karar dahil bugüne kadar 200 bin işçinin grev hakkı elinden alındı.
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