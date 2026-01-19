YPG/SDG ile Şam arasında kritik mutabakat: Tüm kurumlar birleşecek

HTŞ kontrolündeki Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında imzalanan ve tam kapsamlı ateşkes ile tüm sivil ve askeri kurumların Suriye hükümeti çatısı altında birleştirilmesini öngören anlaşma, bazı ülkeler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Buna karşın yerel kaynaklar, Suriye’nin doğusunda YPG/SDG'li teröristlerin saldırısıyla onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın Suriye’nin birliği, istikrarı ve güvenliğini desteklediğini belirtti. Açıklamada, anlaşmanın sağlanmasında ABD’nin rolü de takdir edildi.

Ürdün, anlaşma maddelerinin Suriye’nin çıkarına olacak şekilde uygulanması gerektiğini vurgulayarak, ülkenin toparlanma ve yeniden inşa çabalarına katkı sunmasının önemine dikkat çekti.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da anlaşmanın Suriye halkının güvenliği ve barışına katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Açıklamada, anlaşmanın Suriye toprak bütünlüğü temelinde istikrarı güçlendirmesi gerektiği belirtilirken, ülkedeki tüm grupların geleceğinin “terör ve bölünmede değil, birlik ve bütünleşmede” olduğunun görülmesi gerektiği ifade edildi.

KATAR: İSTİKRAR İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Katar Dışişleri Bakanlığı ise anlaşmayı, toplumsal barışın güçlendirilmesi ve istikrarın artırılması açısından “önemli bir adım” olarak değerlendirdi.

Öte yandan yerel kaynaklar, Rakka’da YPG/SDG'nin “keskin nişancıları” tarafından açılan ateş sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bilgisini paylaştı.

“Rakka sessizce katlediliyor” adlı ağ, 100 kişinin öldüğünü veya yaralandığını belgelediğini duyurdu.

Suriye televizyonu muhabiri ise YPG/SDG keskin nişancılarının sivilleri hedef almaya devam ettiğini, bölgedeki bir hastaneye 40’tan fazla yaralının ulaştırıldığını aktardı.

ABDİ: ANLAŞMA KAN DÖKÜLMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN

YPG/SDG yöneticisi terörist Mazlum Abdi, pazar gecesi yaptığı açıklamada, Suriye hükümetiyle varılan anlaşmanın amacının “kan dökülmesini önlemek” olduğunu söyledi.

Abdi, anlaşmanın tamamlanması için ertesi gün Şam’a gideceğini ve ayrıntıların daha sonra açıklanacağını belirtti.

Ayrıca “halkın kazanımları” olarak tanımladığı unsurların korunacağını savunan Abdi, Rakka ve Deyrizor’dan çekilme ve Haseke’ye yeniden konuşlanma kararının da kan dökülmesini durdurma hedefiyle alındığını ileri sürdü.

Abdi, anlaşmanın ayrıntılarının Şam dönüşü daha geniş biçimde duyurulacağını kaydetti.