Cumhuriyet Gazetesi Logo
Serdal Adalı açıklamıştı: Benfica'dan Rafa Silva yanıtı!

Serdal Adalı açıklamıştı: Benfica'dan Rafa Silva yanıtı!

19.01.2026 12:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Serdal Adalı açıklamıştı: Benfica'dan Rafa Silva yanıtı!

Benfica Başkanı Rui Costa, Süper Lig ekibi Beşiktaş forması giyen Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın olası transferi hakkındaki soruya yanıt verdi.

Beşiktaş ile Rafa Silva arasındaki ilişki yılan hikayesine dönerken, siyah-beyazlılarda kasım ayından bu yana forma giymeyen ve takımdan ayrılmak isteyen yıldız oyuncunun durumu netleşmeye başladı.

32 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili bir açıklama da Benfica cephesinden geldi. Kırmızı-beyazlı kulübün önceki cumartesi gecesi Rio Ave'yi deplasmanda 2-0 yendiği maçın ardından Benfica Başkanı Rui Costa kısa bir açıklama yaptı.

Image

RUI COSTA'DAN RAFA SILVA AÇIKLAMASI

Müsabaka sonrası taraftarlarla kısa bir süre sohbet eden ve imza dağıtan Rui Costa'ya, Rafa Silva soruldu. Portekiz kanalı CMTV'nin haberine göre; "Rafa Silva'ya güveniyor musunuz?" sorusu üzerine Costa, "Doğru yolda devam edeceğine güveniyorum" dedi.

Haberde, Benfica'nın tecrübeli oyuncuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve eski futbolcusunu geri almak için acele ettiği de belirtildi.

SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı önceki günlerde düzenlediği basın toplantısında, Portekizli futbolcuyu Benfica'nın istediğini belirtmiş ve "Benfica, Rafa ile ilgili girişimde bulundu. Talebimizi ilettik, o çizgiye inilirse Rafa gider" ifadelerini kullanmıştı. 

Bu sezon siyah beyazlı formayla 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

İlgili Konular: #beşiktaş #Benfica #rafa silva

İlgili Haberler

Beşiktaş'ta sakatlık: Maç kadrosundan çıkarıldı!
Beşiktaş'ta sakatlık: Maç kadrosundan çıkarıldı! Süper Lig'in 18. haftasında kendi sahasında Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz'ın maç kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
Beşiktaş GAİN'den 3 maçlık kötü seri!
Beşiktaş GAİN'den 3 maçlık kötü seri! Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Türk Telekom'a 87-84 mağlup oldu.
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Salih Özcan'dan transfer iddialarına yanıt!
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Salih Özcan'dan transfer iddialarına yanıt! Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund forması giyen milli oyuncu Salih Özcan, hakkındaki transfer iddiaları üzerine bir açıklama yayımladı.