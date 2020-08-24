Grip aşısı kuyruğu!

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

Koronavirüs salgını ile birlikte yurttaş sonbaharı beklemeden zatürree ve grip aşısı olmak için sıraya girdi. Eczaneler aşı talebine yetişemiyor. CHP Adana Milletvekili, eczacı Burhanettin Bulut, aşıya yoğun talep olduğunu ancak tedarikte sorun yaşandığına dikkat çekti.

Bulut, Sağlık Bakanlığı’nın plansızlığını eleştirerek aşı adedinin acilen artırılmasını, aksi halde yoğunluk ve tedarikteki sorunlar nedeniyle kronik hastalığı bulunanların aşıyı yaptırmakta güçlük çekeceklerini vurguladı.

Bulut, Covid-19 enfeksiyonu bakımından yüksek risk grubunda bulunan 65 yaş üstündeki kişiler, akciğer, kalp, böbrek, şeker hastalığı bulunanlar için aşının önemli olduğunu kaydetti. Yoğunluk ve tedarikteki sorun nedeniyle özellikle kronik hastalığı olanların bu aşıları yaptırmakta güçlük çekeceğini bildirdi.

Zatürree ve grip aşısının toplam fiyatının 400 TL’nin üzerinde olduğunu kaydeden Bulut, “Covid-19 ile grip benzer semptomlar gösteriyor. Vatandaşlar aşının pahalı olup olmadığına aldırmadan, eczanelerde sıraya girdi. Bir an önce sonbahar gelmeden aşı olmak istiyorlar. Hastaneler koronavirüs nedeniyle zaten doluluk oranın da ulaştı. Aşının tedarik edilmesi Covid-19 ile tanı karışıklığı yaşanmaması ve hastanelerin doluluk oranının azaltılması açısından da çok önemli” diye konuştu.

‘ADEDİ HEMEN ARTIRIN’

Bulut şunları söyledi: “Bilim Kurulu mutlaka grip ve zatürree aşısı olmayı önerirken, şimdiden bu krizin yaşanması kabul edilemez. Sipariş edilen aşı adedi zaman kaybedilmeden artırılmalıdır.”